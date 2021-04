Striscia la notizia, Vittorio Brumotti picchiato a Roma. Chef Rubio choc: "Te ne hanno date poche"

21 aprile 2021 a

a

a

Ancora un'aggressione ai danni dell'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. L'inviato è stato accerchiato e picchiato insieme alla sua troupe nel quartiere Quarticciolo di Roma, una delle tante piazze di spaccio della Capitale. Durante il pestaggio qualcuno ha ripreso la scena pubblicando poi tutto sui social. Tanti i messaggi di odio rivolti all'inviato tra i quali uno, clamoroso, di Chef Rubio apparso sotto un post Instagram: "Brumotti sei un infame, troppe poche te n'hanno date".

Nel video postato su Instagram si vede l'inviato di Striscia la notizia e i carabinieri accerchiati e poi ricoperti di insulti e di minacce. "Levati la divisa", "Pezzi di merda", "Infami". Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per la troupe, medicati per alcune escoriazioni. Sotto il video non si contano i commenti violenti contro Brumotti e i carabinieri.

Una descrizione del quartiere Quarticciolo che non è stata digerita da chef Rubio che ci è andato giù pesante: "Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date".

Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date pic.twitter.com/jYhAnfluqU — Rubio (@rubio_chef) April 20, 2021

Insieme al reporter ligure c'erano anche il giornalista Vincenzo Rubano e il cameraman. Sono anni che Brumotti documenta infrazioni criminali in tutta Italia, principalmente legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ormai la sua presenza nelle periferie in mano ai signori dello spaccio viene mal digerita e al Quarticciolo si è rischiata la tragedia. Un episodio che conferma la pericolosità di alcuni quartieri che ormai sono diventate delle vere e proprie piazze di spaccio controllate in maniera militare da coloro che gestiscono lo smercio delle droghe. L'inviato di Striscia la notizia ormai da anni sfida questi signori mettendo a nudo questa difficile realtà.

Striscia la notizia, Brumotti aggredito a Firenze: spaccio e violenza alle Cascine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.