Indovina la canzone, i vip che stasera si sfidano a Name That Tune alla corte di Enrico Papi

Stasera in tv, su Tv8, terzo appuntamento con Name That Tune, Indovina la canzone, programma giunto alla seconda edizione e condotto dallo scatenato Enrico Papi. Due squadre di vip si sfidano a colpi di giochi di improvvisazione, sulla scia di Sarabanda. Inizio alle ore 21.30. Ancora una volta a darsi battaglia sono squadre di sole donne e soli uomini. Nella formazione rosa Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia. Mentre dall'altra parte ci sono Cristiano Malgioglio, Riki, Tullio Solenghi e Federico Fashion Style.

Stando alle anticipazioni, nella puntata di questa sera, nella sfida Cuffie i componenti del team maschile si alternano per indovinare i titoli delle canzoni che vengono mimati dagli altri compagni di squadra. Le donne, invece, continueranno ad affidarsi ad Antonella Elia. Nel Lyp Sync Duel la stessa Elia si presenterà con Single ladies di Beyoncé, mentre la coppia formata da Cristiano Malgioglio e Tullio Soleghi porterà sul palco l'ultimo successo del Festival di Sanremo, Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino che sta letteralmente dominando nelle radio di tutta Italia.

Nella canzone sbagliata al centro dell'attenzione lo stesso Enrico Papi. Inizialmente vestirà i panni di Al Bano per interpretare E' la mia vita, poi diventerà Ghali per intonare Good Times, poi si trasformerà addirittura in Patty Pravo con Pensiero Stupendo. Facile immaginare che non mancheranno le risate e il divertimento, considerato che Papi di sicuro non si risparmierà nell'imitazione dei famosi artisti. Durante l'Asta musicale scena tutta per Riki e Orietta Berti che dopo le consultazioni con le loro squadre, proveranno a indovinare la canzone misteriosa che viene lanciata da Enrico Papi con un indizio molto particolare. Nella parte finale il 7 X 30 vedrà affrontarsi Riki e Anna Tatangelo. Anche la puntata di questa sera, dunque, si annuncia intensa e ricca di emozioni. La spunteranno gli uomini oppure le donne?

