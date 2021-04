Matrimonio a prima vista Italia 2021, "A settembre ci risposiamo": colpo di scena di una coppia (SPOILER)

21 aprile 2021 a

Matrimonio a prima vista Italia 2021, colpo di scena di una delle tre coppie che vedremo nell'episodio del 28 aprile in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e trasmessa dalla piattaforma discovery+. Questo che segue è uno spoiler dell'episodio "E poi" che non è ancora andato in onda, se non vuoi sapere cosa succederà la lettura deve fermarsi qui. Stasera, 21 aprile, verrà invece trasmessa la puntata della scelta finale, in cui le tre coppie decidono se continuare il matrimonio o fermarsi e restituire le fedi.

L'ultima coppia a presentarsi davanti ai tre esperti (gli stessi che hanno formato le tre coppie di sconosciuti che la prima volta si sono visti all'altare) è quella forse più attesa formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, entrambi romani. Si sono sposati sul litorale laziale e hanno fatto la luna di miele in Sardegna, quindi la convivenza. Nella puntata di stasera decideranno di continuare il matrimonio nonostante qualche distanza dovuta alla "chiusura" di lei, della poca fiducia riposta in genere in una relazione. Nella prossima puntata invece i due diranno come è andata e appaiono dopo il no irreversibile di Salvo e Santa (la coppia siciliana) e la restituzione delle fedi di Clara e Fabio, la coppia che sembrava indistruttibile e che invece è crollata anche con un chiarimento molto colorito.

Martina e Francesco rivelano che la loro unione funziona e nel corso del programma viene mandata anche una clip nella quale i due sono immortalati nella quotidianità. Poi alla fine, lui rivela di "avere una sorpresa". Annuncia che "se tutto va come deve andare, ci risposeremo sul mare a settembre". Si riparte dove tutto era cominciato (sul mare) con un colpo di scena. C'è chi ci aveva scommesso, molti però no. La coppia più attesa, ha dimostrato di funzionare.

