Blind, missione hit estiva: ci sta lavorando in un resort del Trasimeno

21 aprile 2021 a

a

a

Blind, all'anagrafe Franco Popi Ruian, sta lavorando per lanciare a breve un nuovo pezzo con l'obiettivo che possa essere l'hit dell'estate. Il rapper perugino, terzo classificato nell'ultima edizione di X Factor, dopo l'ultimo singolo "Non cambi mai" uscito lo scorso 16 aprile in collaborazioni con Nashley, già in vetta a Spotify, cerca un nuovo successo. Per farlo si è isolato nel verde, ospite de Il Cantico della Natura eco resort sul Lago Trasimeno. Blind ha postato numerose storie in cui insieme a dei collaboratori (tra cui il producer Santos) lavora alle tracce del nuovo pezzo. Ha poi risposto ad alcune domande dei suoi fans: su tatuaggi ("nessun pentimento, li rifarei tutti perché raccontano la mia vita"), su un eventuale fidanzamento (e pubblica un foto in cui è con una ragazza a cui copre gli occhi).

Blind, il nuovo singolo "Promettimi" con Guè Pequeno e Nicola Siciliano

Blind ha ottenuto un largo successo con il suo primo pezzo "Cuore Nero", inedito uscito durante il talent musicale di Sky, certificato prima disco d'oro e poi di platino arrivando a conquistare il secondo posto della top 50 in Italia di Spotify e oltre 3 milioni di visualizzazioni con la clip. Un tormentone che ha trainato anche l'album omonimo con tutti i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020 più l'inedito Hola. Il rapper di Ponte San Giovanni e di origini rumene vuole riscattare la sua difficile adolescenza con la musica e sembra davvero essere sulla buona strada. Il nuovo pezzo è molto atteso e promette di essere un'altra bomba dopo il successone di "Cuore Nero" da subito una hit fatta suonare da moltissime radio.

Blind racconta la sua infanzia difficile tra risse, spaccio e tentate rapine: "Quella volta dalle massaggiatrici cinesi"

Tempo fa a Le Iene, aveva raccontato di "aver smesso di andare a scuola a 15 anni per lavorare e dare una mano a casa. Da piccolo ho fatto a botte, avuto varie denunce per risse e furto. Una volta abbiamo tentato una rapina alle cinesi che fanno i massaggi".

Le Iene, scherzo a Emma: complice il rapper perugino Blind I Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.