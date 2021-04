Uomini e Donne, Gemma a cena con Roberto ma c'è Aldo. Massimiliano ed Eugenia faccia a faccia

21 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 in onda oggi, mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 14.45. Anche la puntata di oggi, dopo la sfilata che l'ha vista protagonista ieri vincendola, vedrà Gemma Galgani al centro della trasmissione condotta da Maria de Filippi.

La dama di Torino, nella puntata trasmessa ieri, ha confermato l’intenzione di uscire a cena con Roberto, un signore pugliese che è arrivato in trasmissione solo per lei. Gemma, tuttavia, sta conoscendo anche Aldo, un cavaliere del parterre. resta da vedere se Gemma lascerà uno dei due oppure. Tra qualche ora vedremo che cosa accadrà.

Dal trono over al trono classico. Non ci sono anticipazioni ufficiali sul dating show della rete ammiraglia Mediaset ma è presumibile che Massimiliano sia il protagonista. In molti sono convinti che il suo collega sia già vicino alla scelta a differenza sua e le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che Mollicone si ritroverà faccia a faccia proprio con Eugenia.

La corteggiatrice di Trento ha lasciato il programma in fretta e in furia dopo aver assistito al bacio tra Vanessa e Massimiliano. Di più: il tronista ha ammesso di avere interesse ancora per diverse corteggiatrici e di essere lontano da una preferenza vera e propria. A quel punto le cose si sono messe male tanto che lei è scappata via e oggi pomeriggio potrebbero ritrovarsi di nuovo insieme soprattutto se Massimiliano l’avrà seguita dietro le quinte o, addirittura, fino a casa in esterna. A Uomini e donne Massimiliano sarà al centro dello studio per raccontare cosa è successo con la corteggiatrice e aggiungere magari, qualcosa di più sulle sua aspettative e le sue preferenze. Un direzione che al momento, sembra non aver preso, oppure non aver ammesso. fra pochissimo sapremo.

