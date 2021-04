Carlo Conti, il ritorno in tv: ma la moglie lo tradisce con un altro programma

21 aprile 2021 a

Carlo Conti ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 (inizia alle ore 14) condotta da Serena Bortone. Il popolare e amatissimo conduttore è molto atteso dal suo pubblico che non vede l’ora di rivederlo sul piccolo schermo alla conduzione di un programma che nella prima edizione è stato un successo. Si tratta di Top Dieci, la trasmissione che nella prima fase della pandemia è riuscita a totalizzare il 20% di share e che tornerà in onda venerdì. Un programma semplice, che ripercorre gli ultimi decenni indagando come sono cambiati i gusti degli italiani.

Proprio in sede di presentazione del programma di venerdì, Conti ha svelato un gustoso retroscena nel corso di una intervista a Nuovo Tv. La moglie Francesca Vaccaro potrebbe voltargli... le spalle, a causa della collocazione del programma. “Lei è una grande fan di Pio e Amedeo e potrebbe sintonizzarsi su ‘Felicissima sera’” ha raccontato Carlo Conti che si consolerà con un altro super fan, suo figlio. Nel 2012 Conti ha sposato la costumista di 11 anni più giovane di lui, Francesca Vaccaro. La coppia ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014. In un’intervista a Grazia ha raccontato: “All’inizio non è stato facile. Io non so come si faccia il babbo: ho perso il mio a soli 18 mesi, quindi non ho alcuna figura di riferimento con cui confrontarmi". In passato Conti è stato fidanzato con la valletta di L’Eredità Roberta Morise: si sarebbero dovuti sposare, ma la relazione si è conclusa all’improvviso.

Lo showman toscano ha avuto il Covid nei mesi scorsi ed è stato anche ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze. Recentemente ha svelato l'importanza di un consiglio ricevuto da Carlo Verdone e che probabilmente gli ha cambiato la vita: "Mi ha detto di comprarmi un saturimetro, non sapevo neanche cosa fosse. Da lì ho capito di essere positivo al Coronavirus".

