L'Eredità, Monica ancora campionessa: un'altra beffa alla Ghigliottina. La reazione di Insinna

L'Eredità di martedì 20 aprile 2021, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna che va in onda prima del tg delle ore 20. Monica si conferma campionessa e diventa sempre più personaggio della trasmissione della rete ammiraglia Rai. Per la facilità con la quale arriva a vincere (sei) e per non essere ancora riuscita a indovinare la soluzione alla ghigliottina che permette di vincere l'Eredità.

L'Eredità, Monica ancora campionessa: ma alla Ghigliottina si perde la Sequenza

Alla Ghigliottina. la proba finale, la campionessa è arrivata con una eredità di 120 mila euro, poi ridotte a 30 mila euro. La parola vincente andava trovata fra "piega, contatto, alzare, curva e olio": un minuto per pensarci. "Sarebbe la prima vincita della campionessa", annuncia il conduttore che chiede di svelate a Monica la parola che ha scelto per legare le cinque. La risposta è "livello". Insinna ragiona su livello. "Pagheremmo per tornare tutti a contatto di...", dice Insinna. La soluzione era gomito. Insinna invita a "riprovarci con olio di gomito". Oggi si riparte.

Al triello, la prova che anticipa la Ghigliottina, erano arrivati Fulvia e Marco che torneranno domani in gara, insieme alla campionessa Monica.

Ieri, lunedì 19 aprile, la professoressa Monica si era confermata campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna sbarazzandosi delle rivali al Triello (Valeria e Benedetta), per presentarsi poi alla Ghigliottina con un montepremi da 120.000 euro. Un bottino ridottosi a 15.000 euro dopo le parole Fatica, Museo, Vincere, Italiana e Pubblico ufficiale. Per Monica, quinta partecipazione al gioco finale, la soluzione della Ghigliottina era Medaglia.

L'Eredità, Monica di nuovo campionessa: ma alla Ghigliottina non centra l'Obiettivo

La professoressa si è avventurata nella spiegazione della risposta, che tuttavia, anche stavolta, non si è rivelata quella vincente. Insinna, con il consueto ragionamento, ha illustrato la chiave del gioco finale, che in realtà era Resistenza. Alla simpatica e brava professoressa quindi manca sempre l'ultimo guizzo. Le premesse tuttavia per diventare una campionessa che possa segnare un'era nel gioco condotto da Flavio Insinna ci sono tutte. Grande preparazione, prontezza e intuito sono le sue caratteristiche principali, ma dopo 5 Ghigliottine ancora non c'è stato il lieto fine, vale a dire la vincita de L'Eredità. Così è successo anche oggi e fanno sei.

L'Eredità, Monica per la quinta volta campionessa ma alla Ghigliottina non ha la Resistenza





