Cartabianca, Bianca Berlinguer intervista Malika Chalhy: temi e ospiti di stasera su Rai3

Oggi martedì 20 aprile, nuovo appuntamento in prima serata su rai3 con #Cartabianca. Bianca Berlinguer intervisterà, come comunicato dai canali social della trasmissione, Malika Chalhy, la ragazza di 22 anni, originaria di Castelfiorentino, cacciata di casa e insultata dalla sua famiglia perché innamorata di una donna.

"Durante la trasmissione verranno raccontati gli sviluppi della vicenda che ha attivato da subito una rete di grande solidarietà", spiegano dal programma che dà appuntamento alle 21.20 su Rai3.

Gli altri temi che verranno toccati dal programma, vedono al centro la pandemia. Mentre continuano le incertezze sulla campagna vaccinale con la sospensione di Johnson & Johnson negli Stati Uniti e la riabilitazione da parte dell'Ema di questo vaccino avvenuta oggi pomeriggio (in Italia verrà utilizzato per vaccinare gli over 60), il governo prepara le possibili riaperture di cinema, teatri, bar e ristoranti con le regioni; e approva uno scostamento di bilancio da 40 miliardi per cercare di fronteggiare la drammatica crisi che ha colpito tutte le attività produttive. Di questo e altro si parlerà nella trasmissione del martedì di Rai3 con ospiti di primo piano in studio e in collegamento.

A meno di un'ora dall'inizio della trasmissione sono stati annunciati gli ospiti della puntata condotta da Bianca Berlinguer. Si tratta di Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano, Andrea Crisanti, microbiologo Università di Padova, Sandra Zampa, Partito Democratico, Paolo Mieli, giornalista e scrittore, Gad Lerner, giornalista, Sabina Guzzanti, attrice e regista, Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, Federico Rampini, giornalista, Mario Tozzi, conduttore di Sapiens, Riccardo Iacona, conduttore di PresaDiretta, Lodo Guenzi e Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale, Vladimir Luxuria e Malika Chalhy, quest'ultima come è stato annunciato sarà intervistata dalla conduttrice su un caso che sta facendo discutere e sul quale ci si sta interrogando.

