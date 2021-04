Isola dei famosi 2021, Maddaloni difende Fariba e Ubaldo e sfida De Martino in una gara di ballo

Francesco Fredella 20 aprile 2021 a

Sicuramente Marco Maddaloni, ex vincitore dell’Isola dei famosi 2019 e campione di judo, ne sa più di tutti riguardo all’esperienza in Honduras. Recentemente è tornato per addestrare quelli che erano, fino a pochi giorni fa, due aspiranti naufraghi: Fariba e Ubaldo. “Non tollero quello che è accaduto nella puntata di ieri. Ho visto maleducazione, inutile negarlo”, svela Maddaloni in collegamento con RTL102.5 News. “Non hanno dato la mano a Fariba, ci rendiamo conto?”.

Ed, infatti, l’ex campione di Judo anche sui social ha difeso la mamma della Salemi ed il cromatologo. “Potrebbe vincere lui questa edizione dell’isola dei famosi. Deve solo ritrovate la lucidità e la calma”, racconta Maddaloni. La sua passione per lo sport l’ha portato, negli anni, a vincere praticamente tutto. Tranne le Olimpiadi (che, invece, ha vinto suo fratello). “La passione per il Judo mi ha insegnato a mantenere la calma. Sempre. Anche nei momenti più difficili”, dice. “Stringiamo la mano prima dell’incontro e dopo. L’avversario non è un nemico nello sport”, svela. Sono già partiti i pronostici: se vincesse per davvero il cromatologo allora la profezia di Maddaloni sarebbe esatta. Un vero colpo di scena.

In una recente Storia su Instagram, però, Maddaloni aveva detto: “ Sull’Isola anche nei miei confronti era diventata un po’ pesantuccia, però comunque io sono abituato ad avere a che fare con persone più grandi. Fariba per quanto si porti bene i suoi anni potrebbe essere una mamma, quindi cercavo di capire i suoi comportamenti“.

E poi conclude: “Giulia sta lasciando sua madre libera in questo percorso, ma se servono i Prelemi ci sono sempre. Pronti a difendere anche Fariba”, aggiunge Maddaloni. Che ha un sogno: “Condurre Made in sud”. Ma al momento c’è Stefano De Martino. “Lo sfiderei in una gara di ballo”, conclude il campione.

