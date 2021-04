Marta Zoboli e le risate sull'amore. La sua vita privata è top secret

20 aprile 2021 a

Marta Zoboli affianca Enrico Brignano nell'edizione di Un'ora sola vi vorrei, lo show che va in onda questa sera, 20 aprile, su Rai 2 alle 21.20. La nota comica è nata a Treviglio, Bergamo nel 1978 ed oggi ha circa 43 anni. E' stata conosciuta dal grande pubblico dopo il successo a Zelig. Ora è stata scelta come spalla da Brignano. La sua crescente popolarità ha fatto crescere anche la curiosità sulla sua vita privata. Ha un compagno? E' fidanzata? Tutte domande alle quali, al momento, non ci sono risposte. Infatti la comica ha eretto un muro per proteggere la sua sfera privata. Non ne parla in televisione e non la condivide sui social dove vengono postate solo foto di lavoro.

Si è laureata presso l’Università di Bergamo in Lingue e lettere straniere ed in seguito ha studiato al Piccolo Teatro di Milano. La famosa attrice comica comincia a lavorare in teatro per diversi anni e per quanto riguarda la sua prima esperienza in Italia, risale al 2003 con lo spettacolo dal titolo "Le donne intellettuali". Per quanto riguarda la televisione, gli italiani vedono per la prima volta la Zoboli ospite al noto programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Poi, sempre nel 2010, la comica comincia a lavorare a Zelig Off e a Container; seguono poi tantissime partecipazioni a Zelig e nel 2013 è nel cast di Bye Bye Cinderella. Poi ha partecipato a Quelli che il calcio, Extrashow, Zelig ed anche sull’ambito palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Durante una lunga intervista a bergamonews.it la Zoboli si è raccontata ed ha anche spiegato come ha cominciato a lavorare a Zelig.

L’incontro fortunato è stato quello con Gianluca De Angelis ed anche con Gianmarco Pozzoli. Marta comincia a lavorare con loro “quasi per scherzo” e qualche tempo dopo nasce il trio Sagapò con cui cominciano a lavorare a Zelig Off.

