Nina Zilli, tutti gli amori: da Neffa a Omar Hassan. Ora è fidanzata con Danti

Nina Zilli ha ritrovato ormai l'amore. Il cuore della cantante di Piacenza è ormai tutto per Danti. Anche lui cantante. I due che, che in realtà si chiamano Maria Chiara Fraschetta e Daniele Lazzarin pare si siano conosciuti per caso in uno studio di registrazione e da quel momento non si sono più lasciati. Danti Ha lavorato anche come parrucchiere full-time coltivando sempre la passione per la musica. Ad oggi, è uno degli autori più importanti della musica pop del nostro paese ed anche un rapper prodotto apprezzato non soltanto dal pubblico, ma anche dalla critica.

Frontman dei Two Fingerz ha anche lavorato come solista: già all’età di 17 anni aveva il suo studio di registrazione, aperto con i risparmi. Danti e Nina si sono conosciuti meglio grazie alla collaborazione per la canzone di J-Ax Tu e d’io. La quarantena del 2020 li ha uniti ancora di più. Ad oggi Nina Zilli non ha figli. I due hanno ufficializzato la loro relazione con una serie di post su Instagram apparsi alla fine dello scorso anno. In precedenza Nina Zilli ha avuto una lunga relazione con un musicista e trombettista, Riccardo Gibertini. Poi è stata impegnata con Giovanni Pellino, nome d’arte di Neffa; con quest’ultimo, il rapporto è durato per circa un anno, mentre nel 2017 si è legata a Stefano Mancinelli, noto giocatore di pallacanestro. Tra le relazioni di Nina Zilli va ricordata quella con Omar Hassan, pittore e pugile italiano con cui è stata legata; il rapporto sembra che si sia tuttavia concluso all’incirca nel 2019. Della sua infanzia si sa poco. Ne ha parlato tempo fa comunque la stessa cantante descrivendosi come una “bambina introspettiva, nerd”. Da adolescente, ha confessato, è stata anche vittima di atti di bullismo.

Questa sera. martedì 20 aprile, Nina Zilli sarà ospite di Un'ora sola vi vorrei lo show condotto da Enrico Brignano in onda su Rai 2 alle 21.20.

