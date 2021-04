Cristina Parodi, l'amore con Gori e la sorella vip: amori e passioni

20 aprile 2021 a

Cristina Parodi è una delle giornaliste storiche delle reti Mediaset. Ma un po' di tempo è lontana dagli schermi. Vive a Bergamo, al fianco del marito sindaco Giorgio Gori che nell'ultimo anno ha dovuto affrontare i difficili momenti legati alla prima ondata della pandemia. I due vivono in una pazzesca dimora in un palazzo d'epoca.

E' sposata dal 1995 con l’ex manager Mediaset ora sindaco di Bergamo in quota Pd, Giorgio Gori e ha tre figli: Benedetta nata nel 1996, Alessandro e Angelica. La loro dimora è davvero da sogno. L’appartamento è situato in un edificio storico Palazzo Calepio e misura circa 500 metri quadri, molto elegante con ampi spazi e un grande giardino. Una dimora spesso immortalata nelle foto che la conduttrice-giornalista posta su Instagram. Una caratteristica particolare è il soffitto molto alto rispetto al solito e, vi sono degli elementi che completano l’eleganza: un camino in marmo, un divano rosso stile impero accompagnato a dei cuscini in raso, un lampadario moderno e altri oggetti in argento. Insomma una casa che rispecchia l'eleganza di Cristina Parodi.

Cristina Parodi, classe 1964, è nota al grande pubblico per aver condotto per molti anni la trasmissione Verissimo, La vita in Diretta, Domenica In e il Tg5. Nel 90 approda alle reti Mediaset conducendo insieme ad Enrico Mentana, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici la primissima edizione del Tg5 dell’ora di pranzo. Nel 1996 ha condotto il programma Verissimo, una trasmissione prodotta dal Tg5 andata in onda con grande successo per numerose stagioni nel tardo pomeriggio su Canale5, abbandonando il suo ruolo nel 2005, quando il neo direttore di testata le propose di tornare a condurre il Tg serale. Cristina è la sorella maggiore di Benedetta, anche lei giornalista e conduttrice che si è specializzata nella cucina, nonché mogli del telecronista Sky Fabio Caressa.

Questa sera, martedì 20 aprile, sarà ospite dello show "Canzone Segreta" che è condotto da Serena Rossi. L'appuntamento è dunque per le ore 21.25 su Rai 1.

