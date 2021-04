Stasera in tv 20 aprile 2021, Enrico Brignano con "Un'ora sola vi vorrei": due ospiti speciali

20 aprile 2021 a

"Un'ora sola vi vorrei". Stasera, martedì 20 aprile su Rai2 alle 21.35, Enrico Brignano tornerà a giocare con la musica, con il tempo e insieme al padrone di casa ritroveremo la cantante Nina Zilli.

Al centro anche della terza puntata la più stretta attualità trattata con la cifra comica di Brignano - satira a volte feroce, ma mai priva di emozione – attraverso monologhi, canzoni, mise en scène. Tra gli eventi legati all’attualità ripresi e commentati dal padrone di casa il vitalizio di Formigoni e la manifestazione a favore dello spettacolo dei Bauli in Piazza, che si è svolta sabato a Roma: un grido di aiuto, ma anche un momento di grande orgoglio per una categoria tra le più colpite dalla pandemia. L’attrice Marta Zoboli sarà la protagonista dell'ennesimo incontro/scontro con Brignano, a conferma che tra i due c'è un'intesa umana e professionale che inevitabilmente si trasforma in comica incomprensione sul palco.

La musica è affidata a una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perrozzi - e impreziosita dalle coreografie di Thomas Signorelli. A fine puntata Flora Canto, come sempre, “aspetta al varco” Enrico Brignano nel talamo nuziale – in un omaggio reinterpretato delle celebri gag di Sandra e Raimondo – per riflettere e giudicare lo show e la giornata.

Sempre a proposito di Brigano, sempre Rai2 ha proposto ieri "Tutte lo vogliono", una brillante commedia degli equivoci per la regia di Alessio Maria Federici, interpretato da Enrico Brignano e Vanessa Incontrada. Chiara, una raffinata food designer, prepara cibo esteticamente affascinante, mentre Orazio sbarca il lunario facendo lo shampoo ai cani, alle dipendenze di un bizzarro magrebino amante delle soap opera. La sua ultima relazione risale a quattro anni prima e da allora preferisce la compagnia degli animali a quella delle donne. Chiara invece ha ritrovato dopo anni Raffaello, un vecchio amico, il bello e impossibile primo amore dell’adolescenza. Un appuntamento televisivo che è stato solo un assaggio delle capacità di Enrico Brignano che rivedremo stasera.

