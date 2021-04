Striscia la notizia, Tapiro d'oro a Diletta Leotta: amore finito con Yan Caman. La reazione sorprende

20 aprile 2021 a

a

a

Amore finito, o forse no. C'è mistero sulla relazione, che si presume finita, fra Diletta Leotta e Can Yaman. Di certo c'è invece che la conduttrice di Dazn riceverà il Tapiro d'oro di Striscia la notizia nella puntata in onda stasera, martedì 20 aprile, su Canale 5.

Diletta Leotta, look sexy anche in intimo da uomo: e spunta l'anello di Can Yaman | Foto

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Diletta Leotta, “attapirata” dopo che diversi siti hanno diffuso la notizia della presunta fine della storia d’amore tra la conduttrice di Dazn e Can Yaman.

Già in una precedente occasione, ricorda il sito della trasmissione di Canale 5 che ha dato la notizia, l’inviato di Striscia aveva tentato di recapitare un Tapiro alla coppia, ma l’attore turco era riuscito a dileguarsi portando via con sé Leotta.

"Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di busines"», ha commentato Diletta Leotta a Staffelli, ritirando il Tapiro fuori dallo stadio San Siro di Milano.

Per la conduttrice si tratta del sesto Tapiro ricevuto dal Tg satirico. Il quinto le era stato consegnato in occasione del furto subito in casa nel giugno del 2020.

Can Yaman abbandona i social, colpo di scena! E Diletta Leotta?

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman continua quindi a far parlare e la reazione della conduttrice alla consegna del Tapiro conferma che le voci su una rottura non sono vere.

La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman alimenta il gossip, fin dall'inizio, perché si tratta di due tra i volti più in vista del piccolo schermo in questo momento. Yaman per le serie Tv di origine turca, lei per essere il volto di Dazn, che dalla prossima stagione seguirà in esclusiva le partite di Serie A.

Diletta Leotta senza Can Yaman, pizza con le amiche e tripudio di scollature sexy | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.