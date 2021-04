Max Giusti, passione sfrenata per il motocross. La moglie e i due figli

20 aprile 2021 a

Max Giusti è uno dei comici più apprezzati dal pubblico. Notevoli le sue imitazioni - quella di Claudio Lotito in primis - ma nel cuore dell'attore c'è anche quella per i motori. In particolare il motocross. Una passione che ritorna ogni volta che mette in moto la sua Ktm 250 del 1985. Nei giorni scorsi l'attore e conduttore è tornato in sella per il Campionato Europeo Motocross d’Epoca che si è svolto a Maggiora (Novara).

Per l'occasione ha parlato con il portale moto.it della sua passione per il motocross. "La storia bella è che c’è una foto con quel KTM 250 a giugno del 1986, a Sant’Eusanio del Sangro in notturna intorno alle 23 di notte feci un incidente all’ultima gara. Con la stessa moto sono tornato a Maggiore, al tempio del motocross, come se si fosse chiuso un cerchio", ha dichiarato il comico che ha ripercorso gli anni con la sua moto da cross. Insomma Max Giusti è tornato alle gare anche se con la moto d'epoca: "Io per più di trent’anni sono andato solo con lo scooter e faticavo ad andare in piedi, se stai seduto è la moto che porta te, la differenza è stata cambiare mentalità, dopo un po’ impari. Quando ero in piedi sentivo che andava. Se tu vai a vedere il primo mi ha dato 15 secondi a giro, un’altra scuola. I primi dieci/quindici fanno gare tutto l’anno vengono dagli Assoluti, Prestige, alcuni sono giovanissimi tre campionati a stagione. Qualcuno faceva addirittura il triplo. Ecco perché sono soddisfatto". "Nel 1986 smisi di correre a causa di un incidente in una gara indoor e nel 2019, dopo uno stop di ben 33 anni, ho ritrovato il gusto di andare in moto. Ora mi alleno e corro con lo stesso team dei miei esordi, il Milani, e mi sento regolarmente con Franco Perfini, che quando correva era un punto di riferimento. Mi mette pressione, mi dice di provare le partenze ma così rischio di bruciare la frizione!”, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.

Max Giusti è sposato con Benedetta Bellini che ha incontrato dopo la fine della lunga relazione con Selvaggia Lucarelli. Dall'unione con Benedetta sono nati due figli: Matteo e Caterina.

Questa sera, martedì 20 aprile, sarà ospite dello show Canzone segreta condotto da Serena Rossi su Rai 1 dalle 21.25.

