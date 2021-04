Oroscopo del Corriere di mercoledì 21 aprile 2021: le previsioni segno per segno

20 aprile 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 21 aprile 2021, qui di seguito ecco le previsioni delle stelle per la giornata segno per segno.

ARIETE

Lo scatto di carriera a cui avevate mirato non si è ancora verificato. Non demordete, arriverà il momento giusto per il vostro riscatto.

TORO

Nuove conoscenza per i single, ma anche per chi è in coppia. Si preannunciano emozioni profonde e fin troppo intense, per molti di voi.

GEMELLI

Avete proprio bisogno di ricaricare le pile. Concedetevi un momento di relax assoluto, magari trascorrendolo con la vostra famiglia.

CANCRO

La sensazione di libertà finalmente vi pervade, se siete riusciti a portare a termine tutti gli impegni. Godetevi questo momento di relax!

LEONE

Al di fuori dell’ufficio dovete cercare di dimenticare ogni problema lavorativo! In caso contrario il partner potrebbe non essere molto contento...

VERGINE

In questo periodo siete parecchio suscettibili. Cercate di tenere i nervi saldi o non riuscirete ad arrivare a fine giornata senza fare danni.

BILANCIA

Contate le ore che vi separano dai vostri amici. Non li vedete da tanto tempo e avete bisogno di passare una serata con loro.

SCORPIONE

Sentite la necessità di fare qualche cambiamento radicale perché la routine quotidiana vi ha stancato. Non perdete la speranza.

SAGITTARIO

Avete passato qualche giorno difficile e ora avete voglia di recuperare le energie perdute. Una serata in casa fa davvero al caso vostro.

CAPRICORNO

Oggi sentite l’esigenza di restare da soli con la vostra dolce metà e coltivare la vostra relazione con serenità. Proponete una cena romantica.

ACQUARIO

Nei momenti di indecisione, conviene mantenere la calma e non agire d’istinto. Circondatevi di persone che vi sappiano consigliare.

PESCI

Vi sentite insofferenti nei confronti del partner, che non condivide con voi la voglia di scoprire cose nuove. Provate a comunicare il disagio.

