Adriano Panatta, la notte brava a Marbella con Borg. Loredana Bertè e gli amori

Adriano Panatta è l'icona del tennis italiano anni '70, quello della Coppa Davis e delle grandi vittorie nei tornei che contano. Il tennis di quell'epoca è stato caratterizzato da grandi sportivi e grandi personaggi. Su tutti lo svedese Björn Borg che con il tennista italiano ha condiviso, in tempi diversi, la stessa donna, Loredana Bertè, e una solida e duratura amicizia. I due in campo se le davano - nel senso sportivo del termine - ma una volta messa la racchetta da tennis nella sacca riusciva a divertirsi insieme. Eccome.

Uno degli episodi più spassosi di questa curiosa amicizia sportiva è stato raccontato più volte da Adriano Panatta e riguarda una sfida particolare tra lui e lo svedese con quest'ultimo che riuscì a batterlo anche dopo una serata "alcolica". Fine anni '70 Marbella, Spagna, Borg e Panatta prendono parte a un'esibizione. Un'amichevole insomma, ma nemmeno più di tanto. "C'erano un sacco di soldi in palio", precisa il tennista italiano. I due vanno in finale. La vittoria valeva 30 mila dollari. "All'epoca ci compravi un appartamento", ha raccontato Panatta qualche mese fa durante una puntata di Quelli che il calcio. La sera precedente alla finale c'era l'inaugurazione di un'importante discoteca a Marbella. "Io dovevo giocare la Coppa Davis la settimana successiva, dunque ero casto e puro, Borg invece...". Quella sera, secondo il racconto di Panatta, lo svedese "ha bevuto 30 bicchieri di vodka. Alla fine me lo prendo sulle spalle ubriaco e lo porto in camera lo metto sul letto e gli dico 'domani'...". Invece il giorno dopo, continua Panatta, "entrammo in campo e lui mi battè 6-2, 6-1. Cambiavo campo e gli sputavo..."..

Adriano Panatta è sposato con l’avvocatessa Anna Bonamigo, con la quale vive a Treviso dal 2014. L’ex tennista è stato però legato per 40 anni a Rosaria Luconi, con la quale ha dato alla luce i suoi 3 figli, Niccolò, Alessandro e Rubina.

Questa sera, martedì 20 aprile, lo storico tennista azzurro sarà ospite a Canzone segreta, lo show condotto da Serena Rossi su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

