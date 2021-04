7Cervelli, Okkupèto: gli scherzi di Luca e Fabrizio nel programma di mercoledì 21 aprile

20 aprile 2021 a

Va in onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 21 aprile, un nuovo appuntamento (è il numero 23) di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7Cervelli.

La puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e questo sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, la programmazione è prevista per giovedì sera alla stessa ora.

Le repliche saranno visibili venerdì sera alle 23.15 su Umbria TV e sabato sera alle 23.30 su TRG. Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e Youtube, di “Okkupèto” e sulla piattaforma web del Corriere dell’Umbria.

Piatto forte della puntata sarà uno scherzo realizzato ad una sartoria in complicità con un “particolare” Elton John, alle prese con l’organizzazione del matrimonio del cugino scozzese.

I 7Cervelli si rivolgeranno poi ad un ragazzo che era stato gancio per uno scherzo realizzato qualche settimana fa: sarà in grado di resistere ad un’offerta, notevole ma sospetta, per un oggetto che ama?

Una donna verrà poi contattata da un ammiratore disposto a tutto per conquistarla, mentre un signore vedrà aprirsi una possibilità inaspettata.

Non mancheranno infine, come sempre, gli interventi dei personaggi che, a turno, passano a salutare Luca e Fabrizio.

La produzione del programma fa sapere che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione stessa possono contattare il numero 351 9344354.

La trasmissione sta riscuotendo curiosità e un oggettivo successo di pubblico con gli scherzi della coppia di Ramazzano Le Pulci che rimbalzano poi sul web. Su questo sito viene mandata in onda, e rimane in piattaforma, ogni puntata di Okkupèto come succederà per questa puntata che è in programma domani sera sempre alla stessa ora (23.30).

