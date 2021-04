Uomini e Donne, Ida Platano: c'è Luca Cenerelli. La relazione avanza

20 aprile 2021 a

Seconda puntata della settimana per Uomini e Donne, dating show di Canale 5 in onda alle ore 14.45 di oggi, martedì 20 aprile 2021. Una puntata che si annuncia ricca di colpi di scena con protagonisti molto popolari fra i fan al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Davide Donadei: Beatrice innamorata. Riccardo Guarnieri: Ida si fa viva con l'anello

Fra questi c'è sicuramente Ida Platano. Il ritorno della dama bresciana è per trovare l’amore proprio come ha fatto il suo ex Riccardo Guarnieri con Roberta Di Padua, e sulla sua strada c’è proprio Luca Cenerelli, il cavaliere che da diverso tempo sta frequentando Elisabetta. A quanto pare nei giorni scorsi si è saputo che il cavaliere avrebbe potuto darle l’esclusiva, ma dopo l'arrivo di Ida Platano ciò potrebbe non essere vero. Le anticipazioni ufficiali di ciò che avverrà nel dating show non ci sono ma secondo le soffiate delle talpe de Il vicolo delle news che seguono le registrazioni, qualcosa trapela.

Uomini e Donne, Roberta e Riccardo complici e Giancarlo stringe con Aurora

I protagonisti del trono classico e il trono over si ritroveranno insieme al centro dello studio per parlare di quello che è successo e, in particolare, proprio il giovane corteggiatore sembra aver reagito male a quello che Samantha Curcio ha rivelato. Qualcosa di grave nel rapporto sarebbe accaduto. La tronista ha rivelato di aver dato il suo bacio ad Alessio ma proprio quello che doveva essere il rivale, in realtà, non si è interessato molto a quello che ha fatto la sua amata, ma allora dove sta la verità? In molti hanno preso di mira i social proprio per puntare il dito contro di lui e della sua mancata reazione sintomo che in realtà non è interessato alla tronista, e allora perché continuare a corteggiarla e cosa farà Samantha quando elaborerà questa reazione? Dubbi da fugare in tv fra poco nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Uomini e Donne, è già finita fra Riccardo e Roberta? I sospetti dopo il ritorno in studio di Ida Platano







