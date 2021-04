Emanuela Aureli, paura per il figlio. "Ha rischiato di morire"

20 aprile 2021 a

Emanuela Aureli, originaria di Cesi (Terni), da anni fa ridere gli italiani seduti davanti alla televisione con le sue fantastiche imitazioni. Ma nel passato recente dell'attrice c'è un momento veramente duro legato al figlio. Il piccolo Giulio pochi mesi dopo la nascita ha rischiato grosso. E' stata la stessa Aureli a raccontarlo in tv qualche anno fa. Il suo piccolo ha rischiato di morire a causa di una forma grave di influenza con febbre altissima e inappetenza. La comica lo portò in ospedale in gravi condizioni dove fu operato d'urgenza per una polmonite. Emanuela Aureli al settimanale Nuovo ha raccontato del dramma vissuto per il suo piccolo: suo figlio, qualche anno fa, ha rischiato di morire. Il piccolo Giulio aveva la febbre e non mangiava da giorni. L’imitatrice lo portò con suo marito urgentemente all’ospedale, il policlinico Umberto I di Roma. l piccolo fu ricoverato per una polmonite bilaterale. Se non avesse portato Giulio in ospedale quella sera, non ce l’avrebbe fatta. Pensare a quei giorni le fa venire le lacrime agli occhi ancora oggi. Durante l’intervista a Nuovo, Emanuela Aureli ha dichiarato di essere una madre molto apprensiva per quell'episodio. Ha praticamente paura di tutto. In seguito Emanuela Aureli ha descritto il suo bambino come un diavoletto che ama suonare gli strumenti che trova per casa. Sta mostrando una vena artistica.

Dal 2015 è sposata con Sergio Di Folco è un poliziotto ed è il marito di Emanuela Aureli dal 2015. Con l’attrice e imitatrice ci sono 7 anni di differenza (lui è più giovane). La coppia non ha mai vissuto momenti di crisi e il loro rapporto è solido.

Emanuela Aureli sarà ospite oggi, martedì 20 aprile, della trasmissione Oggi è Un altro giorno condotta da Serena Bortone. L'appuntamento, come tutti i pomeriggi, è su Rai 1 a partire dalle 14.

