Gene Gnocchi, il matrimonio finito con Gianna Ghiozzi e l'amore per Federica. Il comico ha quattro figli

Una ex moglie, una compagna che lo rende felice e quattro figli avuto dalle due donne. Gene Gnocchi ormai da anni ha ritrovato la serenità grazie alla compagna Federica. Un rapporto sentimentale che la coppia tiene lontano dal gossip e dai riflettori. Qualche mese fa a Vieni da me, intervistato da Caterina Balivo, Gene Gnocchi ha ammesso di essere molto felice in quanto a vita amorosa, grazie alla sua attuale compagna che pochi anni fa le ha dato la sua quarta figlia, Irene. Per amore della compagna il comico ha lasciato anche la sua città.

Una paternità in età adulta, quella del comico, che ha creato un po d'ansia come confesso egli stesso in un’intervista rilasciata a emiliaromagnamamma.it: “Le preoccupazioni e le ansie ci sono sempre, questo sì. Ma io vivo tutto con un altro spirito: dopo trent’anni di carriera possono concedermi il lusso di scegliere quali lavori accettare, sono meno impegnato di un tempo e corro meno. Senza contare le preoccupazioni economiche che un tempo mi attanagliavano: non vengo certo da una famiglia agiata, quando sono diventato papà le prime tre volte ho dovuto davvero rimboccarmi le maniche”.

Il primo amore del comico è quello con la sua ormai ex moglie Gianna Ghiozzi, dalla quale nel 1987 la figlia Silvia e successivamente i figli Marcello ed Ercole. Il matrimonio è poi finito e qualche tempo dopo nella vita di Gene Gnocchi è arrivata Federica, una compagna molto più giovane di lui di cui però si sa molto poco. Nel 2018, all’età di 58 anni, Gnocchi è diventato padre di Irene. “Sono al secondo matrimonio e sono felicissimo. Ho due figlie fantastiche e sono felice.” ha raccontato ai microfoni di Vieni da me.

Oggi, martedì 20 aprile, Gene Gnocchi sarà ospite di Oggi è un altro giorno la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 dalle 14.

