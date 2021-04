Le iene, le morti misteriose e l'intervista esclusiva a Raoul Bova

20 aprile 2021 a

Stasera in tv, martedì 20 aprile, su Italia 1 torna Le Iene. Una puntata molto intensa, come annuncia Mediaset, e conduzione affidata come al solito ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, oltre alle immancabili voci della Gialappa’s Band. L'inizio del programma sarà dedicato agli scherzi. La prima vittima è il campione di motociclismo, Jorge Lorenzo. E' caduto nella trappola del suo socio, complice della Iena Niccolò Torrielli, credendo che sia stata rubata l'ultima vettura sportiva che ha acquistato. Nel corso della puntata si tornerà ad affrontare il caso del giovane Federico Tedeschi, ragazzo di 19 anni trovato morto a Roma il 26 novembre 2017. Ancora una volta sarà Antonino Monteleone ad affrontare un caso che non viene ritenuto affatto chiaro. I genitori chiedono la riapertura delle indagini dopo l'archiviazione per morte naturale, sostenendo che secondo loro si tratti di un omicidio.

Le Iene si occuperanno nuovamente di un'altra vicenda molto nota, quella di Carlo Gilardi, il ricco benefattore di Airuno, cittadina in provincia di Lecco. Dal 27 ottobre è in una Rsa in maniera coatta. Nina Palmieri ha chiesto ai parlamentari di interessarsi del caso. Negli ultimi giorni sono stati diversi i presidi e le manifestazioni di amici, conoscenti e concittadini che chiedono di affrontare il caso. Si è pronunciato anche il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, sostenendo che “la complessiva situazione di vita del professor Gilardi possa essere a breve nuovamente rivalutata".

Giulio Golia, invece, si concentra nuovamente sul caso di Gianmarco Pozzi, il 28enne romano morto nelle prime ore della mattinata del 9 agosto 2020, sull'isola di Ponza. In una prima fase il decesso era stato descritto come la conseguenza di una caduta dopo una corsa in preda al delirio da cocaina. Ma la storia continua a mostrare lati oscuri e ancora una volta Le Iene cercheranno di ricostruire cosa è accaduto, invitando a fare chiarezza. Nell'intervista singola spazio a Raoul Bova che sarà il protagonista della serie Buongiorno, mamma!. Andrà in onda su Canale 5 a partire dalla giornata di domani, mercoledì 21 aprile. Bova a Le Iene si racconta e svela particolari sui suoi impegni di lavoro e sulla sua intensa vita privata.

