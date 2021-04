Red Canzian, la malattia poi la rinascita. "Sono vivo per miracolo"

20 aprile 2021 a

Red Canzian negli ultimi mesi è balzato agli onori delle cronache per aver vinto "Il cantante mascherato". Sotto alla maschera del Pappagallo infatti si nascondeva lui, colonna portante per anni dei Pooh. Una vera rinascita per il musicista che negli anni passati ha vissuto dei momenti buoi a causa di alcune malattie. Tempo fa a “Vieni da Me”, il contenitore pomeridiano condotto da Caterina Balivo, ha raccontato alcuni dettagli drammatici sulla sua vita privata.

Durante quell'intervista ha ripercorso la dinamica del terribile incidente che lo ha colpito nel 2015: al cantante era scoppiata un’aorta ma, grazie a un intervento immediato, è riuscito a salvarsi la vita e a rimettersi presto in forma. "Sono vivo per miracolo", disse in quell'occasione. Tuttavia, dopo quel difficile incidente, Red Canzian ha dovuto affrontare un’altra battaglia, quella contro il cancro, L’ex Pooh, difatti, scopri di avere un tumore al polmone ma, nonostante tutto, si è mai sottratto dal palcoscenico, la sua seconda casa. La scoperta è avvenuta durante le riprese di un videoclip: tra un “ciak” e l’altro, il cantante si è sottoposto a una Tac, e i medici gli hanno trovato un nodulo nel polmone sinistro, figlio di un melanoma che dopo 17 anni era ancora in circolo. All'epoca Red Canzian si sottopose all'operazione uscendo ancora una volta vincente contro la malattia. “Allora sono andato dal dottore e gli ho detto: io il 23 comincio le prove, dobbiamo farlo. Era il 13 e lui mi ha operato la mattina stessa. Il 23 ero sul palco a fare le prove. Queste malattie hanno su di noi anche un’influenza a livello psicologico. Le difese immunitarie, quelle del cuore e quelle della coscienza, ti fanno dire non può essere che un affarino grande così combatta un uomo di 80 kg”, raccontò il musicista.

