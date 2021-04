Oggi è un altro giorno, puntata di martedì 20 aprile. Red Canzian, Emanuela Aureli e Gene Gnocchi gli ospiti di Serena Bortone

20 aprile 2021 a

a

a

Torna questo pomeriggio, martedì 20 aprile, l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. La trasmissione continua incassare il favore dei telespettatori come dimostrano i dati sugli ascolti tv. Ieri, lunedì 19 aprile, ha registrato 1.846.000 spettatori al 13.3% share. Segno che la trasmissione ormai ha conquistato uno zoccolo duro di spettatori ormai fedeli al format.

Simona Ventura, l'amore per Giovanni e i figli. Il matrimonio con Stefano Bettarini e una carriera al top

Per questo pomeriggio sono attesi tre ospiti annunciati tramite il profilo Twitter del programma. Il primo sarà Red Canzian storico bassista dei Pooh che parlerà dei suoi progetti e delle sue passioni. Il musicista, colonna del gruppo, da anni è diventato vegano dopo essere stato per 15 anni vegetariano. La scelta è stata fatta per motivi etici. Poi il pomeriggio di Rai Uno sarà allietato dalla comicità di Gene Gnocchi che continua il suo tour televisivo per promuovere il suo ultimo libro "Gusto Puffo" che racconta l'Italia dei social al tempo della pandemia. La terza ospite di Serena Bortone sarà l'imitatrice Emanuela Aureli. Un modo per conoscere da vicino uno dei personaggi più amati della televisione che ha fatto ridere milioni di italiani con le sue straordinarie imitazioni.

Alessio Boni, l'amore per Nina e il figlio Lorenzo. In passato una relazione con una collega

Come di consueto la conduttrice avrà delle persone che la affiancheranno, oltre agli ospiti, durante il pomeriggio su Rai. Gli ospiti più o meno fissi, quelli che nella trasmissione del primo canale sono stati ormai ribattezzati da tempo come Affetti stabili. Per la puntata di martedì 20 aprile ci saranno Pino Strabioli, l'ex leader dei Gazosa Jessica Morlacchi e Memo Remigi che ormai da diverse settimane è presenza fissa del programma dietro al suo pianoforte per far rivivere ai telespettatori le atmosfere di un tempo grazie alle sue canzoni. Insomma un appuntamento da non perdere per coloro che amano la trasmissione di Serena Bortone.

L'Eredità, Monica per la quinta volta campionessa ma alla Ghigliottina non ha la Resistenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.