Canzone segreta, gli ospiti di stasera in tv su Rai1 per l'ultima puntata. Omaggio alle vittime Covid

Va in onda l'ultimo appuntamento di "Canzone Segreta", lo show condotto da Serena Rossi, in onda stasera martedì 20 aprile alle 21.25 su Rai1, con una puntata speciale dal titolo "Stasera Canzoni Segrete".

Protagonisti della serata sono Adriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi, mentre in questo gran finale rivivranno potentissime anche le più riuscite sorprese musicali della prima stagione: a Mika, Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith.

Secondo quanto è stato annunciato dalla Rai, "Stasera Canzoni Segrete" aprirà il sipario su uno show emotainment che celebra i sogni, le storie e le passioni delle persone. Al centro del programma i più importanti momenti della vita di personaggi pubblici: dopo aver ’indagato' nelle loro storie, grazie al supporto di eccellenti complici, ecco arrivare la canzone segreta: una sorpresa canora, un brano che sarà eseguito con un arrangiamento nuovo, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

Per i saluti finali Serena Rossi riserverà per il pubblico una speciale performance canora: renderà omaggio alle vittime di Covid-19 del nostro Paese (i cui nomi scorreranno sul videowall), intonando il brano "La cura" di Franco Battiato.

Proprio la scorsa settimana la Rai ha affrontato la scelta del programma Canzone Segreta. "Rai1 ha ancora generazionalmente volti molto giovani, una generazione che può ancora dare molto. Ma penso che si debba avere il coraggio di provare alcuni volti. Ad esempio con ’

Canzone Segreta' ho provato Serena Rossi, e quello che è stato considerato un flop io non lo considero tale: la media attuale è il 18%, un buon risultato trattandosi di un adattamento di un nuovo format, con un volto nuovo come quello di Serena, che considero una professionista con molti registri. Penso che sia un dovere di ogni direttore provare: nell’intrattenimento è sicuramente più complicato. Le scelte devono essere oculate. L’esperimento di Serena non resterà unico, spero che in autunno si possa aggiungere qualche altra novità", ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, a proposito dei conduttori della rete ammiraglia, nel corso della presentazione del programma di Carlo Conti ’Top 10’.

