Paul Gascoigne completamente nudo: "Sto bene, Ilary Blasi sei contenta?". E Iva Zanicchi: "Ammazza che fisico"

Paul Gascoigne completamente nudo, ripreso dalle telecamere de L'isola dei famosi. Le immagini sono state mandate in onda su Canale 5 nel corso della puntata di lunedì 20 aprile, tra la sorpresa generale. L'ex calciatore inglese si era spogliato e disteso a pendere il sole sulla piaggia. Ilary Blasi ha mandato in onda il video, sfidando anche ospiti e opinionisti in studio: chi sta prendendo il sole tutto nudo? "Chi è? E' Paul Gascogne", sottolinea Blasi. "Ammazza che fisico", fa eco Iva Zanicchi. Poi la conduttrice spiega: "Tutti i naufragi sono a disagio per la fame e le fatiche, invece Paul si sente a suo agio, libero e felice. Vedo le chi***e al vento. Stiamo vedendo il lato B, capito Elettra?". "Lo vedo, lo vedo", replica la cantante. "E Paul Gascoigne - aggiunge Ilary Blasi - negli ultimi giorni appare sempre più isolato dal resto del gruppo". Clicca qui per vedere le immagini di Gascoigne nudo.

Poi l'ex calciatore svela: "Mi sono bruciato il c**o". Blasi ha mandato in onda il filmato a tarda serata, spiegando che i "bambini sono a letto, abbiamo le immagini esclusive del primo nudo integrale de L'Isola". Poi Gascoigne ha spiegato di essere contento e ha chiesto alla conduttrice: "Tu sei contenta Ilary?". Lei: "Io sì, vado a letto molto contenta". E lui: "Quando ero calciatore 30mila persone urlavano che ero uno stupido ciccione, ora sono 3 o 4 e non importa. Mi fa male quello che dicono alle spalle".

L'ex calciatore inglese sta vivendo una fase probabilmente decisiva dello show. Paul John Gascoigne, classe 1967, il prossimo 27 maggio compirà 54 anni. Nato nella città di Gateshead, soprannominato Gazza, ha giocato nella nazionale inglese, ma anche in numerosi club , tra cui la Lazio. La maglia biancazzurra l'ha indossata dal 1992 al 95 collezionando 43 presenze e realizzando sei reti. Quando ha smesso di giocare al calcio è stato spesso al centro dell'attenzione per i suoi problemi di alcol.

