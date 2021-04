Selvaggia Roma, il seno esplode. Nuovo scatto bollente su Instagram

20 aprile 2021 a

Selvaggia Roma continua a "infiammare" il suo profilo Instagram tra provocazione e ironia. Nell'ultimo post ha pubblicato una nuova foto bollente e tra i fans si è alzata di nuovo la temperatura. Nella foto l'influencer romana, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, appare con un vestito nero e una scollatura mozzafiato in primo piano. Come al solito lei sceglie l'arma dell'ironia per il messaggio che accompagna il post: "Certo che Dio creò l’uomo prima della donna... si fa sempre una bozza prima del capolavoro".

Tanti i commenti totalizzati in poche ore dal post. Tanti i complimenti ma c'è anche chi le contesta l'uso del silicone. Selvaggia Roma, per la verità, non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno. In un recente video pubblicato nelle sue storie spiegò che decise di ricorrere alla chirurgia plastica perché il seno le "era sparito". Anche nei commenti a questo post si continua a chiedere di far entrare Selvaggia Roma nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di una "petizione" che l'influencer romana ha lanciato nei giorni scorsi chiedendo aiuto ai suoi fans per convincere Alfonso Signorini a inserirla di nuovo nel cast per la prossima edizione. "E' stata troppo poco ed è stata penalizzata dai voti brasiliani", dicono i fans. La campagna ha fatto rumore ma per ora non c'è stata nessuna reazione da parte di Signorini.

Selvaggia Roma si spoglia su Instagram poi lancia il concorso per i fans

Intanto continua a far discutere lo scontro a distanza tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo. L’influencer Amedeo Venza, nonché amico della Michelazzo, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha annunciato che tra le due dame ci sia stato un diverbio accesissimo su di una chat di gruppo. Quella che un tempo ricopriva il ruolo di agente di Pamela Prati ha accusato la sua ex amica di averle rubato il ragazzo e di usare il suo corpo per guadagnare del denaro. Dopo l’acceso diverbio, Eliana Michelazzo ha pubblicato delle IG Stories all’interno delle quali ha sbottato contro Selvaggia Roma. La protagonista ha intonato una canzone in rima nella quale ha fatto delle allusioni alquanto spinte contro la sua rivale.

Selvaggia Roma vuole tornare al Grande Fratello Vip: "Fammi partecipare di nuovo"

