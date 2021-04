Elisa Isoardi, occhio bendato e ritorno in Italia: "Io a nudo senza paura" | Foto

20 aprile 2021 a

L'infortunio all'occhio si è rivelato più grave del previsto ed Elisa Isoardi è stata costretta al ritiro da L'Isola dei famosi 2021. La conduttrice infatti è tornata in Italia, dall'Honduras per le cure, ma prima ha voluto salutare i suoi tantissimi fan con un post pubblicato su Instagram, con tanto di occhio bendato.

"Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me - ha spiegato nella didascalia che accompagna l'immagine -. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. E' stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita".

Poi la conclusione del post: "Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme - ha affermato la Isoardi - mi dona una felicità immensa perché come ben sapete. La mia forza siete voi". E fioccano i complimenti dei colleghi Vip al post e soprattutto al messaggio. Tra questi spiccano quelli di Simona Ventura, che applaude tramite emoticon, e Nek, il quale scrive: "Brava Eli". Non mancano anche i complimenti del giornalista Gabriele Parpiglia: "Sei stata veramente brava", ha scritto. Ma non sono soltanto i vip ad avere a cuore la Isoardi. Il pubblico ormai la considera tra i personaggi più amati della tv e il fatto di essersi messa nuovamente a nudo ha fatto senza dubbio aumentare la sua popolarità.

