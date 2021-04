Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani salva: la reazione di Valentina Persia è virale | Video

19 aprile 2021 a

Fariba Tehrani sempre più protagonista a L'Isola dei famosi 2021. Il noto personaggio tv, madre di Giulia Salemi, reduce quest'ultima dal Grande Fratello Vip 5, si sta distinguendo nel reality condotto da Ilary Blasi per la sua simpatia e dall'altra parte per la sua capacità innata di fare polemica. Fatto sta che il suo carattere l'ha portata a conquistare il pubblico, tanto da salvarsi al televoto contro Beatrice Marchetti. La modella dunque è rimasta da sola a Playa Imboscada dove si procaccerà il cibo e ha deciso di sopravvivere tutta sola, da vera eroina dell'Honduras.

Fariba Tehrani sulla storia della figlia Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli: "Lei vive di istinto"

Prima di restare da sola tuttavia si è tolta la soddisfazione di incontrare Awed, youtuber che l'ha prima corteggiata (senza successo) e poi nominata. "Sei stato ipocrita, mi hai fatto davvero male con la tua nomination", gli ha rinfacciato la modella. Poi gli ha dato il "bacio di Giuda", simbolo di una contronomination da parte sua. Intanto Ilary Blasi ha avvertito Fariba Tehrani: "Se svelerai l'esistenza di Playa Imboscada verrai messa subito in nomination, in qualsiasi momento", ha sottolineato la conduttrice, che ha poi aggiunto: "Sinceramente Fariba, io un mio segreto non te lo rivelerei mai".

Risate in studio, ampiamente giustificate. Fariba è un personaggio che divide ma senza la quale L'Isola dei famosi 2021 non sarebbe ugualmente avvincente. Tanto che al suo rientro in Palapa, la madre di Giulia Salemi non è stata riaccolta proprio da baci e abbracci. Inequivocabile il commento di Valentina Persia non appena ha visto rientrare la donna di origini iraniane: "A volte ritornano. Purtroppo", ha affermato sarcastica. La comica dal canto suo si sta imponendo come leader del gruppo, una leader riconosciuta da tutti, sia per la voglia di fare che per la personalità. Insomma, L'Isola al femminile (per un duello soprattutto tra lei e Vera Gemma) sembra prendere sempre più corpo.

