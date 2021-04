Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi sexy in blu: spacco da urlo e scollatura pazzesca

19 aprile 2021 a

Altra puntata scoppiettante quella che si preannuncia de L'Isola dei famosi 2021 in onda su Canale5 lunedì 19 aprile. E ad aprirla ci ha pensato da par suo Ilary Blasi, con un look che di sicuro non lascia indifferenti né il pubblico in studio né quello a casa. Vestito blu oltremare, con spacco vertiginoso e scollatura appena accennata ma super sexy. Insomma, Ilary è graffiante e aggressiva al punto giusto.

La puntata vedrà l'eliminazione di una tra Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti, tuttavia - a parte questo aspetto - è già ben visibile la spaccatura tra i naufraghi, con fazioni da una parte e dall'altra. Valentina Persia e Angela Melillo sembrano essere le leader di un gruppo, Miryea Stabile e Vera Gemma (soprattutto quest'ultima) le condottiere dell'altra fazione. La sensazione è che questa Isola dei Famosi 2021 parli quasi esclusivamente al femminile, con gli uomini a recitare soltanto il ruolo di comparse. Gilles Rocca è ormai falcidiato dalla fame e pensa soltanto a tornare a casa dalla moglie, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli non stanno incidendo come previsto alla vigilia.

E così le cose più interessanti riguardano appunto i personaggi femminili, con le loro storie e le loro divergenze. Ilary Blasi sembra parteggiare più che altro per Vera Gemma e chissà se la Persia e la Melillo, alla lunga, accetteranno di buon grado questa presa di posizione da parte della conduttrice. Intanto Tommaso Zorzi ha pungolato Isolde Kostner e cercare di portarla da una parte o dall'altra, ma l'ex campionessa di sci non si è scomposta: "Io sto studiando ancora i caratteri delle persone - ha spiegato - mi farò una mia idea e lì deciderò quale strategia e quale posizione assumere". Insomma, tutto può ancora succedere per una Isola dei Famosi che promette sempre più scintille.

