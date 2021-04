L'Eredità, Monica per la quinta volta campionessa ma alla Ghigliottina non ha la Resistenza

19 aprile 2021 a

Ancora una volta la professoressa Monica si è confermata campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Monica si è sbarazzata delle rivali al Triello (Valeria e Benedetta), per presentarsi poi alla Ghigliottina con un montepremi da 120.000 euro. Un bottino ridottosi a 15.000 euro dopo le parole Fatica, Museo, Vincere, Italiana e Pubblico ufficiale. Per Monica, quinta partecipazione al gioco finale, la soluzione della Ghigliottina era Medaglia.

L'Eredità, Monica è la campionessa ma perde 115 mila euro. L'esclamazione di Insinna

La professoressa si è avventurata nella spiegazione della risposta, che tuttavia, anche stavolta, non si è rivelata quella vincente. Insinna, con il consueto ragionamento, ha illustrato la chiave del gioco finale, che in realtà era Resistenza. Alla simpatica e brava professoressa quindi manca sempre l'ultimo guizzo. Le premesse tuttavia per diventare una campionessa che possa segnare un'era nel gioco condotto da Flavio Insinna ci sono tutte. Grande preparazione, prontezza e intuito sono le sue caratteristiche principali, ma dopo 5 Ghigliottine ancora non c'è stato il lieto fine, vale a dire la vincita de L'Eredità.

L'Eredità, Monica ancora campionessa: ma alla Ghigliottina si perde la Sequenza

Vedremo se Monica saprà ripercorrere le gesta di Massimo Cannoletta, che partendo proprio dal quiz di Rai1, ha vinto 280.000 euro e soprattutto si è guadagnato pure un ruolo in tv. Il divulgatore culturale di Lecce infatti è opinionista fisso di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 14. Cannoletta cura una rubrica tutta sua, dal titolo Massimo 5 minuti. Senza dimenticare la più recente campionessa, Martina Crocchia, titolare di una scuola di pole dance a Roma. Martina si è aggiudicata oltre 150.000 euro. Tornando a Monica, la professoressa ovviamente non si arrenderà e martedì 20 aprile tornerà all'assalto de L'Eredità per la sesta volta. Vedremo se finalmente dopo l'ennesimo tentativo riuscirà a conquistare pure i primi soldi.

L'Eredità, Monica di nuovo campionessa: ma alla Ghigliottina non centra l'Obiettivo

