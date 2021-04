Alessandro Borghese torna con 4 Ristoranti, sfida nella Carnia: i quattro concorrenti

19 aprile 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con il cooking show di Alessandro Borghese, 4 ristoranti, che lunedì 19 aprile su Tv8 vedrà la replica della puntata dedicata alla Carnia. Il noto chef e figlio d'arte (sua madre è Barbara Bouchet) sarà dunque in Friuli Venezia Giulia alla ricerca del miglior ristorante tra i quattro in gara. I quattro concorrenti sono Sara con Antica Osteria Stella D’Oro, Alessandro con Edelweiss Stube, Paola con La Buteghe di Pierute, e, infine, Federico con Osteria Al Cral. L’oggetto di bonus è la zucca, l’ortaggio della Carnia più colorato e versatile, che viene usato dall’antipasto al dolce. Nel dettaglio si parte quindi con Sara, 48 anni, de L'Antica Osteria Stella d'Oro. Il ristorante è conosciuto nella zona sia per il passaparola sia perché si trova sulla via dei Vini e dei Sapori. Sara gestisce l’attività, insieme al socio Francesco, da circa 15 anni. La location è storica: fu sede del comando di Atamano Piotr Nicolaievich Kransnov, generale e scrittore russo.

"4 Ristoranti", Alessandro Borghese: mamma Bouchet, fratello e moglie. Chi è l'amato chef che ha un profilo Instagram per il suo gatto

Si passa poi all'Edelweiss Stube, del 46enne Alessandro. Nel ristorante, che sembra una vera baita di montagna, il titolare non si comporta da capo ma piuttosto da padre di famiglia, assumendosi le sue responsabilità per soddisfare il palato dei clienti in modo da farli sentire a casa propria.

Alessandro Borghese beccato al volante con il cellulare da Striscia la Notizia. Per penitenza canta una canzone di Vasco

E ancora La Buteghe di Pierute, con la titolare Paola, 47 anni. Nel locale Paola ha mantenuto ben salde le tradizioni folkloristiche e popolari carniche: alcune serate vengono allietate dal suono della fisarmonica. Infine L'Osteria al Cral, di Federico. Il titolare, trentenne, ha aperto la sua attività sia per amore verso la cucina sia come sfida personale: trovandosi in un piccolo paese di montagna, le persone devono proprio scegliere deliberatamente di andare da lui. Appuntamento su Tv8 a partire dalle 21,30 con Alessandro Borghese per il cooking show 4 Ristoranti.

Video su questo argomento Alessandro Borghese e il Covid: "Senza febbre dopo cinque giorni. E' stata un'esperienza dura". Il video su Instagram

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.