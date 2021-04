In barba a tutto. Da Luca Barbareschi ospiti Morgan, Katia Ricciarelli e Luca Perri

19 aprile 2021 a

Questa sera (lunedì 19 aprile) in seconda serata su Rai 3, dalle ore 23.15 In barba a tutto, il nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, un intenso e puntiglioso sense of humor. Una trasmissione che la stessa Rai definisce "spiazzante, ironica, controcorrente, curiosa, alta ma al tempo stesso pop". Musica, temi avvincenti, ospiti appassionati, rubriche e divertimento. Lo studio ricorda un loft newyorkese, un ambiente definito accogliente, con tanto di bancone, biliardo, poltrone. Sullo sfondo una vista cittadina considerata simbolo di cultura underground. In ogni puntata vengono proposti tre temi e per ognuno di essi un ospite. Non saranno le classiche interviste, ma "colloqui mirati che spazieranno dal cosmo e dall’idea romantica che da sempre ha suscitato, al body shaming in contrapposizione all’idea di bellezza che l’arte ha veicolato nei secoli; dal cibo nella sua concezione di utilizzo totale dei prodotti, al concetto di Dio veicolato tramite i social media".

Insomma temi più o meno intensi. Non mancheranno monologhi, contributi video e musica che divideranno uno dall'altro i tre grandi temi e gli altrettanti ospiti della serata. Nella puntata d'esordio di questa sera i temi saranno la scienza e il romanticismo, l'essere contro e il mondo della lirica accusato di maschilismo. Per il primo tema l'ospite sarà Luca Perri, 35 anni, astrofisico. I suoi interventi riscuotono sempre molto interesse per la grande capacità di affrontare temi scientifici da un punto di vista inaspettato. Grande attesa per il secondo ospite che sarà Morgan. Con lui Barbareschi parlerà soprattutto di genio e follia, provocazioni vere e artificiali. Un duello considerato molto divertente e a tratti provocatorio.

L'ultimo ospite della puntata di questa sera Katia Ricciarelli e con lei il conduttore affronterà l'apparente monumentalità del mondo della lirica. E' legato alle tradizioni e alla forme e Barbareschi cercherà di scoprire da Ricciarelli se è davvero un ambiente maschilista come viene descritto. Grande curiosità e attesa per il ritorno di Luca Barbareschi alla guida di un programma che sembra essere davvero particolare.

