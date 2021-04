Annalisa Minetti, aiutata da nuova invenzione: "Mi cambia la vita". Ecco come "potrà vedere"

19 aprile 2021 a

Annalisa Minetti non sarà più completamente al buio. Tornerà a "vedere le cose". O meglio, non vedrà, ma potrà sapere e capire. E riuscirà a farlo grazie ad un apparecchio speciale. E' stata lei stessa a raccontarlo in una intervista al settimanale Grand Hotel. Ha spiegato che si tratta di speciali telecamerine che vengono impiantate sugli occhiali. Seguendo la direzione del naso capiscono cosa stai guardando e te lo descrivono all'orecchio grazie ad una auricolare.

Quindi non si tratta di una reale guarigione dalla retinite pigmentosa di cui soffre da anni e che le ha tolto la possibilità di vedere, lasciandole soltanto le ombre e le sagome. Ma se l'apparecchio sembra poca cosa, è la stessa Annalisa Minetti a sostenere che invece è molto importante. Spiega che in questa maniera sarà possibile inserire un registro dei volti dei familiari e degli amici associandoli ai nomi: "Quando ad esempio mia figlia mi viene incontro - spiega ancora - la voce mi avvisa: Elena si sta avvicinando". Secondo Minetti si tratta quindi di un macchinario fondamentale, capace di migliorare la vita di chi non vede.

Annalisa Minetti, classe 1976, è una donna che ha ottenuto successi in diversi campi. Cantautrice, atleta paralimpica, scrittrice, conduttrice e autrice televisiva, modella, attrice e doppiatrice. Dal punto di vista sportivo ha collezionato titoli in tutte le specialità di atletica di fondo e mezzofondo: un bronzo alle Paralimpiadi e agli europei nei 1500, un oro ai mondiali negli 800, ben 23 titoli italiani in diverse specialità. ma si è data anche al ciclismo, al duathlon e allo sci. Detiene numerosi record. A livello musicale, invece, quattro album registrati in studio, dodici video, diverse collaborazioni e tre primi posti in varie categorie al Festival di Sanremo. Poi televisione, libri e tanto altro. E' un'artista e sportiva molto attiva che grazie al nuovo apparecchio potrà avere un aiuto in più.

