Valentina Persia, il parto a 43 anni dei gemelli Lorenzo e Carlotta: "Per me erano due estranei"

Valentina Persia è una comica italiana, tra le più amate dal pubblico. Nata a Roma il 1 ottobre 1971, sotto il segno della Bilancia, capelli rosso fuoco e occhi verdi, la sua caratteristica principale è ovviamente la simpatia davvero fuori dal comune. Senza dubbio uno dei simboli di La sai l’ultima, dove ha debuttato nel 1994 ma sono tante le altre avventure intraprese nel settore della risata e della comicità. Cabarettista ma anche ottima ballerina per oltre vent’anni, dopo aver studiato recitazione, Valentina Persia si è affacciata al mondo televisivo al fianco di Zuzzurro e Gaspare.

Poi è entrata a far parte del cast fisso di Sotto a chi tocca e, con il successo riscosso, ha avuto la possibilità di recitare per cinema e teatro. Tra le curiosità sul suo conto, nel 1990 si è diplomata in ballo presso l’Accademia Nazionale di Danza. Per quanto riguarda la vita privata, ha vissuto un dramma nel 2004: è venuto a mancare prematuramente infatti il suo compagno Salvo, un architetto che era al suo fianco da quattro anni. Una morte improvvisa causata da un incidente, tragedia che ha segnato non solo il suo quotidiano ma anche una parte della sua carriera.

Valentina ha perso anche il padre, nel 2015, dopo una lunga lotta contro una malattia. A 43 anni la comica è diventata mamma di due figli, i gemelli Lorenzo e Carlotta (2015) che sono nati grazie alla fecondazione in vitro. Dopo il parto l’attrice ha vissuto un periodo di forte depressione, una volta ripresa ha scritto un libro: Questo bimbo a chi lo do Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma. "Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo - ha detto in una passata intervista -. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei". In un’intervista del 2019 rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da me aveva spiegato di essere single. Lunedì 19 aprile è tra le protagoniste della puntata de L'Isola dei famosi 2021.

