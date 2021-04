Tutte lo vogliono, Brignano si innamora di Vanessa Incontrada: in mezzo c'è Berruti

19 aprile 2021 a

Appuntamento con la commedia lunedì 19 aprile su Rai2, a partire dalle 21,20. La pellicola in questione è Tutte lo vogliono, con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada protagonisti. Nel cast del film anche Giulio Berruti, Ilaria Spada, Gianna Paola Scaffidi, Andrea Perroni e Giovanna Rei. La trama è incentrata su Chiara, una food designer che prepara cibo bello da osservare. Ha una madre molto snob con la quale condivide il suo lavoro. Orazio, invece, nella vita fa lo shampista per cani per un magrebino che ama le soap opera. Lui, inoltre, ama la buona cucina. Orazio è single da quando ha terminato la sua ultima relazione, mentre Chiara fa coppia con Raffaello, un uomo molto affascinante. Quando incontra Orazio, però, tutto cambia. Cosa accadrà tra loro? Lei rinuncerà al bello e impossibile Raffaello, che è stato la sua cotta adolescienziale? Risate ed equivoci garantiti.

Enrico Brignano, con Bianca Pazzaglia un matrimonio durato 5 anni: ora l'amore con Flora Canto

Enrico Brignano, nel corso della promozione de film, datato 2015, mise a paragone la propria vita sentimentale con quella di Orazio, il personaggio che interpreta nel film. Ecco cosa raccontò in una vecchia intervista a Repubblica: "Ho volato sempre abbastanza basso, nel senso che mi basta una ragazza che mi voglia bene. Non per forza una bella donna, ma una donna bella. Magari affascinante, intelligente, che sappia parlare, che ogni tanto legga anche un libro".

Flora Canto e l'amore con Brignano: "Ma quali fiori, è nato tutto con mandarini e peperoni"

E aggiunse poi: "Una ragazza che si destreggi anche un po' in cucina, che non sappia solo fare l’uovo al tegamino, ma non dico tanto, che so, anche metterci un po' di sale. Una che non parli solo di borse e accessori, ma anche di altri argomenti - le sue parole in quella circostanza -. Questa è la donna che vorrei che pensasse a me come una delle sue priorità. Però certo, forse dovrò attendere, magari nel futuro la faranno bionica, chissà". Invece, poco tempo dopo, nella sua vita è piombata Flora Canto. Con lei ha avuto la figlia Martina nel 2017 e in estate arriverà il secondogenito.

Enrico Brignano e la moglie hanno scelto il nome del secondo figlio. Poi il matrimonio

