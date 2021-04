Vera Gemma, grazie ad Asia Argento la storia con Teo Mammucari: "Il primo innamoramento"

19 aprile 2021 a

a

a

Vera Gemma è figlia d'arte, il padre è stato il famoso attore Giuliano, ed è anche lei attrice, oltre a essere un personaggio televisivo, concorrente de L'Isola dei Famosi 2021. Tanti gli aneddoti e le curiosità che la riguardano relativamente alla sua vita privata. Insieme all’amica del cuore Asia Argento, Vera ha conosciuto in un villaggio turistico Teo Mammucari, diventato solo in seguito uno dei più apprezzati conduttori della televisione italiana. Sulle pagine del settimanale Diva e Donna Vera Gemma ha recentemente ricordato quel legame che, in qualche modo, continua ancora oggi: “Teo Mammucari? L’ho conosciuto con Asia e ci fidanzammo. Siamo stati assieme quattro anni, è stato il primo vero innamoramento. Avevo circa 20 anni. Una grande storia d’amore e ancora oggi siamo amici e ci messaggiamo, ci facciamo gli scherzetti”, ha affermato.

Vera Gemma contro Francesca Lodo: "E' sempre appiccicata a Gilles Rocca"

Archiviato l'amore con Teo Mammucari, Vera Gemma ha vissuto altre storie importanti, da quella con il musicista Henry Harris, dalla quale ha avuto il figlio Maximus che oggi ha 10 anni. Nella vita privata dell’attrice anche un matrimonio finito male con il campione di kung fu Jamil. Da qualche mese Vera è legata a Jeda, un manager ventiduenne. Vera è nata a Roma, il 4 luglio 1970 da Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Suo padre è stato un attore davvero amato da pubblico e critica, tanto che proprio Woody Allen (nel 2012, anno precedente a quello della morte dell’attore italiano per un brutto incidente) lo ha voluto nel suo film To Rome with love.

Vera Gemma, il matrimonio con Jamil: poi il figlio Maximus dal musicista Henry Harris

Anche la madre Natalia Roberti lasciò prematuramente Vera, all’età di 25 anni. In una recente intervista, Vera ha dichiarato di amare molto la sua Trastevere, quartiere in cui è nata e cresciuta, ma di non amare Roma: “La città la trovo noiosa, un po’ pigra, la gente si lamenta molto però alla fine quello spirito dei romani che nel passato lottavano come gladiatori, come condottieri coraggiosi, non lo vedo più - ha commentato -. Io vedo solamente gente che continua a lamentarsi, che ha poca voglia di lavorare e poi la città è tenuta male”. Vera è tra i protagonisti della puntata di lunedì 19 aprile de L'Isola dei famosi 2021.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela la nuova playa imboscada: chi sarà eliminato?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.