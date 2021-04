Roberto Ciufoli, il figlio Jacopo da una costumista: poi Romeo da Theodora Bugel

19 aprile 2021 a

Roberto Ciufoli è un comico romano, molto amato dal pubblico, soprattutto della Capitale. Prima di intraprendere la sua carriera artistica, Ciufoli si è dedicato a diverse attività: è stato insegnante di nuoto e di ginnastica ed è tuttora amante dello sport estremo, in particolare di paracadutismo e rafting. Classe 1960, Ciufoli è nato appunto a Roma il 1 marzo, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Fin da ragazzo ha legato molto con Pino Insegno con cui ha deciso di fondare, insieme ad altri amici, l‘Allegra Brigata, per intrattenere e divertire il pubblico.

Nel frattempo, però, ha continuato il suo percorso di studi e si è diplomato presso l‘Istituto Superiore di Educazione Fisica. Terminata la scuola, quindi, ha deciso di inseguire solo il suo più grande sogno: così nel 1986 ha fondato, sempre insieme a Pino Insegno, oltre a Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, il gruppo La Premiata Ditta. Riescono a debuttare in Rai partecipando a varie trasmissioni. Ma il successo vero e proprio arriva grazie al programma Finché c’è ditta c’è speranza. Da quel momento in poi Roberto Ciufoli ha ottenuto diversi ruoli in note fiction, tra cui Don Matteo, Don Bosco, Distretto di Polizia e Rocco Schiavone. Nonostante sia fiero del suo percorso televisivo, l’attore si è dedicato maggiormente al teatro.

Per quanto riguarda la vita privata, Roberto è attualmente sposato con Theodora Bugel, una ragazza francese. I due erano vicini di casa e attualmente vivono insieme a Roma. Theodora è nata in Francia e di mestiere fa l’arredatrice e imprenditrice. Nel 2016 sono diventati genitori di Romeo, ovvero il secondo figlio di Roberto. Infatti, l’artista, prima di Theodora, è stato legato sentimentalmente a una costumista con cui ha avuto un figlio, Jacopo, nel 1995. Ciufoli lunedì 19 aprile si potrà vedere impegnato ne L'Isola dei famosi 2021, reality condotto da Ilary Blasi.

