Brando Giorgi, paura e operazione d'urgenza. Presto ospite in studio?

Francesco Fredella 19 aprile 2021 a

Brando Giorgi operato d'urgenza dopo il ritorno in Italia. Adesso l'ex concorrente dell'Isola dei famosi, fa restare tutti con il fiato sospeso. A quanto pare Giorgi è tornato in Italia per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Tutto, per fortuna, è andato per il verso giusto. Manon è ancora chiaro di cosa si tratti. Dopo aver vinto le prove leader all'isola dei famosi, Giorgi era in lizza per diventare il vincitore del reality condotto da Ilary Blasi.

Si parla di un intervento legato al distacco della retina, che ha messo a dura prova il concorrente dell'Isola dei famosi. E' stato proprio lui a rompere il silenzio sui social, lasciando tutti i fan con il fiato sospeso. "Mi sono collegato per tranquillizzare tutti voi. "L’operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà. Mi ha fatto tanto piacere […] Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’ ”, racconta.

E, ora, il pubblico si domanda quando arriverà in studio Brando Giorgi. La sua presenza potrebbe - quasi certamente - alimentare un po' di polemiche e non solo. E' sicuramente uno dei concorrenti più attesi, insieme a Isoardi era tra i papabili vincitori di quest'Isola dei famosi. Edizione nefasta, sfortunata. I ben informati, però, assicurano i fan del reality condotto da Ilary Blasi: Brando molto presto tornerà negli studi di Cologno Monzese. Ed è già partito il conto alla rovescia: probabilmente rientrerà nel giro di poche settimane.

