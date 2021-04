Martina, scatto sexy e nuove sfide. Per lei l'ex della Peparini attacca Celentano e Cuccarini | Foto

19 aprile 2021 a

Prime parole di Martina Miliddi dopo l'eliminazione da Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi. La ballerina ha affidato al suo profilo Instagram le sue sensazioni, iniziando dai ringraziamenti alla sua insegnante: "Alla mia coach Lorella Cuccarini - si legge - che ha sempre creduto in me, per avermi fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi, te ne saró sempre grata".

Martina ha poi concluso: "Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che questa esperienza mi abbia dato. Le critiche, i giudizi e i commenti negativi - ha aggiunto - li lascio lì, alla vecchia me. La ragazza insicura con mille punti di domanda. Ora do spazio alla nuova me, e alla mia nuova vita, Che la mia avventura abbia inizio".

L'eliminazione di Martina ha provocato delle reazioni anche da parte degli addetti ai lavori. Su tutte spicca quella di Fabrizio Prolli, ex coreografo e professionista della scuola di Amici 2021, nonché ex marito di Veronica Peparini, altra insegnante di danza. "Sono d’accordo sull’uscita di Martina - ha dichiarato - Ma nell'ultima puntata mi ha fatto molta tenerezza. Credo si sia resa conto di essere stata un po’ un pupazzetto nelle mani della Celentano e della Cuccarini. Artisticamente mi è piaciuta solo in Diamonds are a girl best friend". Sulla sfida di Rumba tra Martina e Serena Marchese, ha affermato: "Non era una coreografia. Doveva esserci lo sciopero ed alzare le mani. Scherzi a parte, i passi base della Rumba li ha eseguiti meglio Martina. Ma non era una coreografia, era una passeggiata nello studio. Io da giudice non avrei saputo cosa dover giudicare", ha affermato Prolli. Sabato 24 aprile altra puntata del Serale, vedremo se dopo l'eliminazione della Miliddi la battaglia tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini proseguirà con gli stessi toni.

