La fuggitiva, Arianna (Vittoria Puccini) alla disperata ricerca della verità

19 aprile 2021 a

a

a

La fuggitiva è arrivata alla terza puntata che andrà in onda stasera, lunedì 19 aprile, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. E' il thriller di azione al femminile con Vittoria Puccini che veste i panni della donna in fuga Arianna, mamma che lotta per se stessa ma anche per suo figlio. Fiction che sino ad ora ha avuto un grande successo, di Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia e diretta da Carlo Carlei. Ovviamente nel cast non solo l'apprezzata Puccini, ma anche Eugenio Mastrandrea nel ruolo del giornalista Marcello Favini, Pina Turco in quello della poliziotta Michela Caprioli e Sergio Romano nella parte del commissario Berti.

Quarta Repubblica: il caso Salvini, l'emergenza Covid e la giustizia politicizzata

Nel primo episodio di questa sera, Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono il consulente finanziario Franz, vecchio collega universitario dell'uomo. Ed è proprio Franz a guidarli nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli su Louise Bruno, un'importante faccendiera. Grazie a un astuto piano, Arianna e Marcello riescono a sequestrarla e farla parlare: dietro Litium, una società che nasconde il riciclaggio di denaro sporco, c’è il boss della ‘ndrangheta Giuseppe Mannara.

Il pericolo della variante brasiliana e la ricostruzione della strage Moby Prince

Nel secondo episodio, invece, di nuovo in Italia, Arianna torna a casa sua per cercare prove: se suo marito aveva scoperto qualcosa, probabilmente è li che le ha lasciato una traccia. Qui si imbatte in Daniela, con la quale ha un duro scontro: Daniela le rivela che lei e Fabrizio avevano una relazione. Arianna perde il controllo e la tramortisce, riuscendo a scappare poco prima dell’arrivo della polizia. Arianna ha trovato, nascosta dietro ad una cornice, una lista di nomi scritta a mano. Grazie alle ricerche di Marcello, i due intuiscono che si tratta di nomi di camionisti colleghi di Bonzani, che lavoravano per conto di Fusco, tutti morti tranne uno. Raggiungono così il superstite, che rivela una verità sconvolgente. La fiction entra nella fase decisiva. Gli episodi di oggi si annunciano particolarmente emozionanti ed intensi.

Giletti su caso Formigoni: "Vergogna vitalizi". Chiara Colosimo: "Ecco perché io ho rinunciato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.