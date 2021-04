Lino Banfi torna in tv: curerà una rubrica a Oggi è un altro giorno. Carriera e vita privata dell'attore

19 aprile 2021 a

Lino Banfi da oggi, lunedì 19 aprile 2021, entra nella squadra di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. Il popolare attore pugliese avrà una rubrica fissa, di posta con gli ascoltatori, dal titolo "Lino nazionale". Il nonno più famoso d’Italia terrà compagnia agli italiani due volte alla settimana (ogni lunedì e venerdì). Nonno Libero, nonché icona intramontabile del cinema e della tv, risponderà alle richieste che i telespettatori potranno inviare via messaggio o con una nota vocale, tramite un numero whatsapp (366.6167959). Domande, curiosità, dediche e desideri, Banfi avrà per tutti una risposta “saggia”, un consiglio, un messaggio di sollievo e speranza in questo lungo periodo di pandemia.

Lino Banfi, nome d'arte di Pasqualino Maria Zagaria, 84 anni, è originario di Andria in Puglia. L'attore durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici e lavorato con alcuni noti registi del cinema italiano, quali Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci. Insieme a Lando Buzzanca, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Johnny Dorelli e Renzo Montagnani, è ritenuto uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy degli anni Settanta e Ottanta. Ha raggiunto la popolarità con pellicole cinematografiche che lo hanno visto protagonista o co-protagonista come L'allenatore nel pallone, Vieni avanti cretino, Fracchia la belva umana, Il commissario Lo Gatto e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, per poi dedicarsi prevalentemente a fiction televisive come Un medico in famiglia in cui ha ricoperto il ruolo del famoso Nonno Libero.

Nel 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, si è sposato con Lucia Lagrasta e ha avuto due figli, Walter e Rosanna. Quest'ultima, anche lei attrice, ha recitato molto spesso a fianco del padre, sia nel cinema sia in televisione. Lino Banfi ha due nipoti, entrambi figli di Rosanna. A Roma, dove abita, l'attore è proprietario della trattoria Orecchietteria Banfi.

