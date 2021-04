Samantha Curcio fa pace con Alessio? Massimiliano Mollicone prova a riprendere Eugenia?

19 aprile 2021 a

Inizia una nuova settimana e stando ai rumors, dal punto di vista televisivo sarà particolarmente intensa per Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 che come al solito inizierà a partire dalle ore 14.45. Gli spoiler annunciano diversi colpi di scena nelle prossime puntate e pare che quella di oggi, lunedì 19 aprile, si concentrerà in particolare sulla tronista curvy, Samantha Curcio, ormai diventata una vera e propria protagonista del programma, anche per il suo carattere molto forte. Cosa dobbiamo aspettarci?

Samantha ormai si sta dividendo in particolare tra Bohdan e Alessio e non sono mancate le polemiche, soprattutto proprio con Alessio. La verità è che lei non si fida completamente del corteggiatore e l'ha sottolineato o fatto capire in più di una circostanza. Eppure secondo i rumors i due adesso potrebbero fare pace. Accadrà proprio nella puntata di questo pomeriggio? E Bohdan eventualmente come reagirà davanti ad una situazione del genere? Del resto la trentenne di Sapri non ha alcuna intenzione di farsi condizionare e quindi intende continuare il suo percorso con decisione per non sbagliare le sue scelte: più volte ha spiegato che il rapporto con i corteggiatori deve essere chiaro e molto diretto.

Naturalmente la puntata di oggi non sarà incentrata soltanto su Samantha. E' una fase particolarmente intensa anche per Massimiliano Mollicone alle prese con la scelta di Eugenia di lasciare il programma di Canale 5. Se ne è andata anche su consiglio di Maria De Filippi quando il tronista ha ammesso di provare per lei un forte interesse mentale, ma non fisico. Lei ha lasciato ma di questa scelta Massimiliano è rimasto molto colpito. E' difficile capire se le concederà il tempo di riflettere oppure se deciderà di provare a coinvolgerla di nuovo. Anche in questo caso la situazione è complessa e dovremo attendere per cercare di capire cosa accadrà.

