Simona Ventura, l'amore per Giovanni e i figli. Il matrimonio con Stefano Bettarini e una carriera lunghissima

Simona Ventura ospite oggi, lunedì 19 aprile 2021, di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. Ventura da alcune settimane sta conducendo Game of games su Rai2 il mercoledì in prima serata. Complici alcune risultati non brillantissimi la trasmissione resta sempre su Rai2 ma trasloca al martedì.

Simona Ventura, Game of Games non viene sospeso ma trasloca. Perché?

Ventura, nata nel bolognese ma cresciuta a Chivasso in provincia di Torino, 56 anni appena compiuti, dopo aver partecipato a Miss Italia e Miss Universo ha iniziato la sua carriera televisiva a metà degli anni Ottanta. Il suo primo ruolo, quello di valletta, nel quiz Domani sposi su Rai1 per poi lavorare come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi (Galagol) di Tmc nei primi anni Novanta. Poi di nuovo la Rai (due anni alla Domenica Sportiva), quindi il passaggio a Mediaset, divenendo uno dei volti di Italia1, ma presentando anche vari show su Canale5 (Mai dire gol, Scherzi a parte, Festivalbar, Le Iene, Matricole, Zelig). Negli anni Duemila il ritorno in Rai con la lunga esperienza a Quelli che il calcio..., L'Isola dei Famosi sino al Festival di Sanremo (2004) e X Factor. Poi qualche anno lontana dalla tv e il recente ritorno (Amici di Maria De Filippi, The Voice, Temptation Island).

Nel 1998 Simona Ventura - grande tifosa del Torino di cui più volte è stata madrina - si è sposata con il calciatore Stefano Bettarini (ex di Fiorentina, Cagliari, Bologna e Sampdoria) dal quale ha avuto due figli (Niccolò nel 1998 e Giacomo nel 2000). Dopo numerosi tradimenti da parte del marito i due si separano per poi divorziare ufficialmente nel 2008. Un paio di anni dopo la showgirl ha iniziato un relazione con Gian Gerolamo Carraro, ha poi adottato una bambina di nome Caterina e, dopo la separazione da Carraro, ha intrapreso una relazione con il giornalista Giovanni Terzi.

Simona Ventura indossa il vestito pieno di cristalli che aveva preparato per Sanremo

