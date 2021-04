Rudy Zerbi, addio a Maria Soledad Temporini: la fine della relazione annunciata in tv

19 aprile 2021 a

Rudy Zerbi e Maria Soledad Temporini si sono detti addio. Si sono lasciati. L'annuncio lo ha dato lo stesso ex discografico, ospite fisso delle trasmissioni Mediaset condotte da Maria De Filippi, nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Proprio nel corso del talk Zerbi ha raccontato la fine della relazione.

L’insegnante di Amici è padre quattro figli avuti da tre donne diverse: i primi due, Tommaso e Luca, con Simona, che alcuni affermano essere stata sua moglie; un terzo, Edoardo, è nato dalla sua relazione con Carlotta Miti, attrice e nipote di Gianni Morandi; l’ultimo arrivato, invece, è stato Leo, frutto del rapporto proprio con Maria Soledad. La notizia della loro separazione è arrivata negli ultimi giorni, quando Zerbi, ospite dello show del famoso giornalista, si è lasciato andare al racconto delle sue vicende private accennando anche alla recente rottura con la mamma di Leo.

Rudy Zerbi - discografico di fama per sedici anni e ora collaboratore e presenza fissa nelle trasmissioni condotte da Maria De Filippi come Amici e Tu si que vales - ha avuto un trascorso particolare. Scopre infatti solo all’età di trent’anni che suo padre biologico è Davide Mengacci, quando sua madre glielo confessa. “Una notte di Natale mia madre alla fine dei festeggiamenti mi ha trattenuto quando già tutti gli altri ospiti dormivano e mi dice 'Rudy ti devo dire una cosa'...". Sua madre aveva una malattia e così decide di confessare a Rudy, il segreto che si era tenuta dentro per molti anni e indicandogli il televisore gli ha detto: “vedi quel televisore? Quello è il tuo vero papà“. Per il maestro di Amici non è stato affatto semplice attutire il colpo ed infatti, in merito ha dichiarato: “È stato uno choc, credo di non aver parlato fino all’Epifania” ha raccontato.

