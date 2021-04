Gigi D'Alessio, con Denise è convivenza: ma l'ex Anna Tatangelo è sempre più sexy | Foto

18 aprile 2021 a

La storia tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è finita da tempo. I due hanno mantenuto un discreto rapporto per via del figlio che hanno avuto, Andrea. Ma ormai conducono vite separate. Recentemente a Gigi è stata accostata una nuova fiamma, una presunta relazione che sta già facendo discutere sui social. La giovane ha un nome, Denise Esposito, classe 1992, 25 anni in meno rispetto al cantante, napoletana ed avvocato di professione. Già da un paio di mesi si vocifera sul legame tra i due, ma nelle ultime ore Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha confermato come la loro storia sia da considerarsi assolutamente concreta.

Dopo essersi conosciuti a Capri, infatti, ora i due sarebbero addirittura conviventi a casa alterne, spaziando da Roma dove ha casa Gigi a Napoli dove invece vive Denise. Insomma, un rapporto che sarebbe non soltanto vero ma anche bene avviato secondo queste indiscrezioni. Lei, bionda e molto bella, è già seguitissima sui social. In più di 20mila sono incollati al suo profilo Instagram per cogliere qualche novità in più riguardo proprio la relazione che la vede protagonista insieme al cantante napoletano. Per lui dunque un'altra storia con una donna più giovane. Intanto Anna Tatangelo, eccezion fatta per le voci su un presunto flirt in corso con il collega Livio Cori, continua a far parlare di sè anche tramite scatti decisamente ad alto tasso di sensualità sul suo profilo Instagram, che può contare su quasi 2 milioni di follower.

Nell'ultima immagine postata, la cantante si mostra in nero, con parte inferiore completamente nuda e gambe in bella vista, a parte un paio di discutibili calzini bianchi. La didascalia che accompagna la foto è comunque ironica: "Quando fai il cambio di stagione e scopri di avere cappelli mai messi", ha scritto la Tatangelo. Ma i fan notano un fisico sempre più perfetto.

