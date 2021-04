L'Eredità, Monica di nuovo campionessa: ma alla Ghigliottina non centra l'Obiettivo

18 aprile 2021 a

Ancora una volta la professoressa Monica si conferma campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Monica ha battuto al Triello Ruggero e Valeria, per poi presentarsi alla Ghigliottina con un montepremi da 170.000 euro. Un bottino ridottosi a 21.250 euro dopo le parole Legge, Esame, Avere, Lente e Fotografico. Monica ha optato per il termine Profilo come soluzione del gioco finale, con l'obiettivo finalmente di capitalizzare le circostanze in cui si è aggiudicata il titolo di campionessa. Ma a proposito di obiettivo, era proprio questa - invece - la chiave della Ghigliottina.

Insinna non ha nemmeno accennato al consueto prolungato ragionamento. Monica infatti al semplice primo indizio ha capito quale fosse la soluzione e si è rammaricata per aver ancora gettato alle ortiche la possibilità di vincere il montepremi. Nonostante infatti sia ormai da diverse puntate la campionessa del quiz, la professoressa non ha conquistato alcun euro nel gioco finale. Monica ci riproverà nella puntata di lunedì 19 aprile, sempre su Rai1 dalle 18,45. Insomma, le premesse per diventare una campionessa che possa segnare un'era nel gioco condotto da Flavio Insinna ci sono tutte. Grande preparazione, prontezza e intuito sono le caratteristiche principali di Monica, ma manca l'aspetto decisivo, vale a dire quello di aggiudicarsi il montepremi in palio con la Ghigliottina, appunto L'Eredità.

Massimo Cannoletta, partendo proprio dal quiz di Rai1, ha vinto 280.000 euro e soprattutto si è guadagnato pure un futuro televisivo. Il divulgatore culturale di Lecce infatti è opinionista fisso di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 14. Cannoletta cura una rubrica tutta sua, dal titolo Massimo 5 minuti. Senza dimenticare la più recente campionessa, Martina Crocchia, titolare di una scuola di pole dance a Roma. Martina si è aggiudicata oltre 150.000 euro. Vedremo quale sarà il suo futuro, senza dubbio con i soldi vinti potrà dare un futuro alla sua scuola e di questi tempi è decisamente l'aspetto prioritario. Lunedì 19 aprile Monica riproverà l'assalto a L'Eredità.

