Elisabetta Canalis, tuta con capezzoli in vista: cerniera giù e commento piccante | Foto

Elisabetta Canalis ancora da sogno su Instagram, con una foto sul suo profilo che ha fatto letteralmente impazzire i suoi quasi 3 milioni di follower. L'ex Velina di Striscia la Notizia appare infatti con una tuta sportiva che però lascia ben poco all'immaginazione. La cerniera aperta quasi a metà fa intravedere una scollatura da sogno, ancora più evidente in una seconda immagine, quando la Canalis appare insieme a un amico. Senza dimenticare i capezzoli che fanno capolino già nella prima foto.

E così tra i fan, c'è chi lo fa notare con un commento hot: "Quei capezzoli hanno vita propria", il messaggio di un utente. Il bicchiere che tiene in mano Elisabetta inoltre contiene un messaggio piuttosto piccante, ovviamente in inglese. "Thirsty bitch", letteralmente "cagna assetata". Ma si sa come la Canalis giochi molto su questi argomenti e sia sempre ironica.

Non è infatti la prima volta poi che lo scatto di Elisabetta sia ad alto tasso di sensualità: in uno degli ultimi si era fatta immortalare con vestitino nero che non ha nascosto alcuni dettagli davvero piccanti, come appunto il capezzolo ben in vista che ha mandato in visibilio i fan. Un utente su tutti ha manifestato il suo entusiasmo: "Chi non ha ingrandito la foto sul capezzolo, mente", ha scritto. E come dargli torto. La Canalis è sempre più bella. Ha rivisto la famiglia in Sardegna, gli amici a Milano, è andata a Roma per impegni di lavoro. Qualche giorno fa è rientrata a Los Angeles per le feste e insieme al marito Brian Perri e alle amiche si è scatenata in piscina con addosso un bikini da urlo. Attualmente, sempre negli Stati Uniti, sta tornando piano piano alla sua quotidianità, tra scatti in famiglia con la figlia Skyler Eva soprattutto e shooting fotografici davvero mozzafiato. Elisabetta Canalis è irresistibile.

