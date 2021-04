Stefania Orlando e l'intimità con il marito Simone dopo il Gf Vip: "Imbarazzante" | Video

18 aprile 2021 a

Stefania Orlando è un noto personaggio televisivo, la cui carriera è partita dal ruolo di valletta per arrivare a quello di conduttrice. Classe 1966, è nata il 23 dicembre a Roma sotto il segno del Capricorno. Ha debuttato in tv appunto come valletta del programma Sì o no? presentato da Claudio Lippi, arrivando a condurre anni dopo la storica trasmissione de I fatti vostri: Stefania Orlando ha alle spalle una lunga gavetta ed è conosciuta anche per essere stata valletta a Scommettiamo Che…?, con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Si è messa alla prova anche con i reality, dato che a cavallo tra il 2020 e il 2021 è stata concorrente del Grande Fratello Vip 5. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con l'attore Andrea Roncato. Un matrimonio celebrato nel 1997 e terminato dopo appena due anni. Nel corso della permanenza di Stefania nella casa di Cinecittà, Roncato ha confessato che tra lei e la Orlando è finita per colpa di un altro uomo. Queste parole hanno ferito molto la conduttrice, causando anche la reazione del marito di Stefania. Dal 2008 la conduttrice è felicemente legata a Simone Gianlorenzi. Questo il video del loro matrimonio.

Simone e Stefania fanno coppia fissa da circa 12 anni. Durante tutta la sua avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini, Gianlorenzi l’ha sempre sostenuta, anche quando l’ex marito Andrea Roncato ha provato a gettare delle ombre sulla fine del loro matrimonio: il supporto di Simone è stato fondamentale e i due non vedevano l’ora di riabbracciarsi. A distanza di qualche mese, però, Stefania Orlando ha confessato che, dopo tanto tempo senza vedersi né parlarsi, ritrovare la complicità e l’armonia nella coppia non è stato per niente semplice. “Quando sono uscita tra me e mio marito c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima non è stato semplice”, ha rivelato in una recente intervista. Poi tuttavia, piano piano, è tornato tutto alla normalità e il loro rapporto va a gonfie vele. Stefania Orlando è ospite domenica 18 aprile a Canale5 ad Avanti un altro!, quiz show di Paolo Bonolis.

