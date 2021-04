Lodo Guenzi, dalla passione per il basket al concerto trasformato in tombolata | Video

18 aprile 2021 a

a

a

Lodo Guenzi, all’anagrafe Lodovico, è un cantante italiano, leader, o meglio, frontman (e neanche sempre) del gruppo indie rock pop Lo Stato Sociale. Reduce dal successo sanremese del 2018 e della sua partecipazione come giudice a X Factor 12, quest’anno è stato in gara insieme al suo gruppo al Festival di Sanremo 2021, con il brano Combat pop.

Lodo è nato il 1 luglio del 1986 a Bologna. Si è diplomato al Liceo Classico e poi si è trasferito a Udine per studiare arte drammatica. Negli anni udinesi ha recitato e scritto opere teatrali. Nel 2009 ha lavorato come dj a Bologna per Radio Fujiko; qui ha incontrato Alberto Cazzola (Albi) e Alberto Guidetti (Bebo), e insieme fondano il gruppo Lo Stato Sociale, alla quale nel 2011 si uniranno Francesco Draicchio (Checco) ed Enrico Roberto (Carota). Dopo la gavetta fra i pub e centri sociali emiliani, Lodo e la band hanno pubblicato nel 2012 il loro primo album Turisti della democrazia, che li ha portati in giro per tutta Italia.

Lo Stato sociale, il leader Lodo Guenzi e l'amore: "Mai con una donna che rinuncia a qualcosa per me"

Nel 2018 la svolta: Lo Stato Sociale si è classificato in seconda posizione a Sanremo e con il brano Una vita in vacanza, il gruppo spopola in tutto il paese. Ama il basket ed è single. Per quanto riguarda la vita privata, questo il suo pensiero sulle donne: “Per quanto ogni gesto d’amore meriti ammirazione, mi sento di dire una cosa molto semplice: io vorrei accanto una donna che non rinunci mai a un lavoro, un’opportunità, un viaggio o altro per me. Mai", ha affermato in una circostanza sui social. Tra gli aneddoti del musicista, spicca un singolare live trasformato in una tombolata: “Ci siamo detti: facciamo una cosa tipo un concerto senza suonare", il racconto. Lodo è ospite a Che tempo che fa, su Rai3, domenica 18 aprile nel salotto di Fabio Fazio.

Lo Stato Sociale a Domenica In, Mara Venier si scatena in Combat pop: "Sono la vecchia che balla"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.